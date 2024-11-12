O Seni İlk Günkü Gibi Seviyor mu?
O Seni İlk Günkü Gibi Seviyor mu?
Aşkın büyüsü, ilişkilerin en tatlı dönemlerinden birini oluşturur. İlk bakış, ilk dokunuş, ilk kahkaha... Ah, o ilklerin verdiği heyecanı kim unutabilir ki? Ancak zaman, her şey gibi aşkın da rengini değiştirir. Aşk, ilk günkü gibi çılgınca ve tutkulu olmaktan çıkar, daha sakin ve derin bir hale bürünür. İşte bu noktada, ilişkinin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek önemli hale gelir. Acaba o ilk günkü heyecan hala var mı? Yoksa zamanın acımasızlığına mı yenik düştü
O Seni İlk Günkü Gibi Seviyor mu?
Haydiiiii
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkinizde hangi duygu daha fazla?
4. Birlikte vakit geçirirken seni önemseyip dinliyor mu?
5. Birlikte ne sıklıkla plan yapıyorsunuz?
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6. İlişkinizin başında hissettiğin şey neydi?
7. Seni ne kadar kıskanıyor?
8. Peki sence artık bu ilişki de bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor musun?
9. Zor bir anda kalsan ilk olarak onu arar mısın?
10. Son olarak gelecek hakkında daha çok kim konuşuyor?
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O seni ilk günkü gibi seviyor!
O seni ilk günkü gibi sevmiyor!
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