Bir yıldız gibi parladığınız, kalbinizin heyecanla çarptığı o büyülü anı hayal edin; evet, evlilik! Birlikte bir ömür geçireceğiniz kişiyi bulduktan sonra, aklınıza gelen ilk sorulardan biri nerede evleneceğiniz olacaktır. Hepimizin bu konuda birbirinden farklı ve özel hayalleri vardır. Kimimiz beyaz bir kumsalda, el ele yürürken 'evet' demeyi hayal ederken, kimimiz tarihi bir mekanda, romantik bir atmosferde evlenmeyi düşler. Düğün gibi özel ve anlamlı bir günün her detayının kusursuz olması için çabalayıp dururuz.

Burcuna ve İsminin İlk Harfine Göre Hangi Şehirde Evleneceksin?

Haydii testee!