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O Senin İçin Bir Takıntı mı?

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O Senin İçin Bir Takıntı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.11.2024 - 15:01

Bazı ilişkilerimiz bitse de unutamadığımız ve bitiremediğimiz çok fazla şey olabilir. Her gün hayal ettiğimiz şeyler, geleceği düşünmek ve belki de hiç olmayacak şeyler düşlemek. Bunların hepsi aslında zamanla sizin takıntı yapmanıza neden olabilir. 

O senin için bir takıntı mı?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Onu düşünmediğin bir an var mı?

4. Onu ne sıklıkla görüyorsun?

4. Onu ne sıklıkla görüyorsun?

5. Sürekli onunla konuşmak istiyor musun?

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6. O kişiyle birlikteyken zaman nasıl geçiyor?

6. O kişiyle birlikteyken zaman nasıl geçiyor?

7. O kişi senden uzaklaştığında, endişelenir misin?

7. O kişi senden uzaklaştığında, endişelenir misin?

8. Son olarak o kişiyle ilişkiniz hakkında sürekli hayaller kurar mısın?

O senin için bir takıntı!

O senin için bir takıntı!

O senin için bir takıntı! Her düşüncenin merkezinde o var, her hareketin o etrafında şekilleniyor. Gün boyunca aklında dönüp duran, gece uyurken bile gözlerinin önünden gitmeyen bir düşünce. Onu düşünmeden bir an bile geçiremiyorsun, sanki hayatın tam ortasında bir boşluk var ve sadece o onu doldurabiliyor. Her an, her saniye onu düşünmeye devam ediyorsun; belki bir lafı, bir bakışı, bir hareketi. Her şeyin onda bir anlamı var, her şeyin onunla bir ilgisi var. Belki farkında değilsin ama bu takıntı, bir noktada seni yönlendiren, seni şekillendiren bir güç haline geliyor. Her şeyin onunla ilgili olması, belki de onun seni nasıl etkilediğini ya da ona ne kadar bağlandığını gösteriyor. O, senin için adeta bir zorunluluk haline gelmiş, kafanda durmaksızın çalan bir melodi gibi. Bazen ne kadar kaçmaya çalışsan da, o düşüncelerin peşinden sürükleniyorsun. Takıntıların bazen seni tüketebilir, seni bir noktada hapseder. Ama belki de bu takıntı, aslında senin içindeki bir boşluğu, bir eksikliği işaret ediyordur.

O senin için takıntı değil!

O senin için takıntı değil!

O senin için takıntı değil! Takıntılar, bir düşüncenin ya da birinin aklını sürekli meşgul etmesiyle başlar ama senin durumun farklı. Bu, obsesif bir takıntı değil, daha çok bir ilgiden, bir meraktan, bir duygusal bağdan kaynaklanıyor. Onu düşündüğünde kalbin hızlanıyor, gözlerin parlıyor ama bu, seni tüketen bir şey değil. Aksine, sana güç veren, seni motive eden bir duygu. Takıntılar insanı zorlar, sınırlarını aşar; ama senin için o, bir anlam arayışı, bir derinlik keşfi. Her anı onunla geçirmek istemen, aslında onu değil, senin içindeki potansiyeli keşfetmene yardımcı oluyor. Onu düşünmek, aslında senin kim olduğunu ve neler hissettiğini anlamana fırsat tanıyor. Bu sadece bir aşırı ilgi değil, bir bağ kurma isteği, ona değer verme şeklin. Takıntılar insanı sıkıştırır, fakat senin için bu, bir tür özgürlük. O, sadece hayatındaki önemli bir parça; seni dolduran, seni zenginleştiren bir his. O seni kısıtlamıyor, aksine sana yeni perspektifler sunuyor. Duyguların ne kadar yoğun olursa olsun, sen bu durumun farkındasın ve onu dengede tutabiliyorsun. Onu düşünmek seni hiç korkutmaz, çünkü bu, seni daha da güçlendiren, seni kendi kimliğine daha yakınlaştıran bir şey.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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O senin için takıntı değil!