O Senin İçin Bir Takıntı mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
O Senin İçin Bir Takıntı mı?
Bazı ilişkilerimiz bitse de unutamadığımız ve bitiremediğimiz çok fazla şey olabilir. Her gün hayal ettiğimiz şeyler, geleceği düşünmek ve belki de hiç olmayacak şeyler düşlemek. Bunların hepsi aslında zamanla sizin takıntı yapmanıza neden olabilir.
O senin için bir takıntı mı?
Haydiiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşünmediğin bir an var mı?
4. Onu ne sıklıkla görüyorsun?
5. Sürekli onunla konuşmak istiyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. O kişiyle birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
7. O kişi senden uzaklaştığında, endişelenir misin?
8. Son olarak o kişiyle ilişkiniz hakkında sürekli hayaller kurar mısın?
O senin için bir takıntı!
O senin için takıntı değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
O senin için takıntı değil!