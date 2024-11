O Senin İçin Bir Takıntı mı?

O senin için bir takıntı! Her düşüncenin merkezinde o var, her hareketin o etrafında şekilleniyor. Gün boyunca aklında dönüp duran, gece uyurken bile gözlerinin önünden gitmeyen bir düşünce. Onu düşünmeden bir an bile geçiremiyorsun, sanki hayatın tam ortasında bir boşluk var ve sadece o onu doldurabiliyor. Her an, her saniye onu düşünmeye devam ediyorsun; belki bir lafı, bir bakışı, bir hareketi. Her şeyin onda bir anlamı var, her şeyin onunla bir ilgisi var. Belki farkında değilsin ama bu takıntı, bir noktada seni yönlendiren, seni şekillendiren bir güç haline geliyor. Her şeyin onunla ilgili olması, belki de onun seni nasıl etkilediğini ya da ona ne kadar bağlandığını gösteriyor. O, senin için adeta bir zorunluluk haline gelmiş, kafanda durmaksızın çalan bir melodi gibi. Bazen ne kadar kaçmaya çalışsan da, o düşüncelerin peşinden sürükleniyorsun. Takıntıların bazen seni tüketebilir, seni bir noktada hapseder. Ama belki de bu takıntı, aslında senin içindeki bir boşluğu, bir eksikliği işaret ediyordur.