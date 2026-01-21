Queen'in Gelmiş Geçmiş En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Kabul edelim Queen gelmiş geçmiş en efsanevi gruplardan biri. Yıllar geçse bile şarkılarını unutamıyoruz. Bir yerde melodisinin tınısını bile duysak hemen istemsizce eşlik ediyoruz. Peki bu efsanevi grubun en iyi şarkısı hangisi? Dur söyleme... Çünkü aşağıdaki anketin sorusu seni bekliyor!