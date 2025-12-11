Psikolojiye Göre Konuşurken Kolları Kavuşturmak Ne Anlama Geliyor?

Kolları göğüste birleştirmek çoğu kişi tarafından savunmacı veya gergin bir duruş olarak görülür. Ancak uzmanlara göre bu hareket, çoğu zaman kişinin kendini koruma ihtiyacı ile ilgilidir.

İnsanlar kaygılandığında, tehdit altında hissettiğinde ya da bulunduğu ortamdan emin olmadığında içgüdüsel olarak kollarını kapatır. Fiziksel bariyer, bilinçsizce güvenlik hissi yaratır. Özellikle biri kollarını kavuştururken aynı anda omuzlarına sıkıca tutunuyorsa bu durum stres göstergesi olarak yorumlanabiliyor.

Bunun tam tersine, kimi zaman bu hareket bir odaklanma işareti de olabiliyor. Yapılan bazı araştırmalara göre, zor bir göreve başlamadan önce kollarını kavuşturan kişiler daha uzun süre odaklanabiliyor.