Polislikte Tarihi Adım: Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu Kuruluyor

11-12 Nisan’da İzmir Seferihisar’da düzenlenecek uluslararası sempozyumda, polislik mesleğiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Türk dünyasındaki ülkeleri bir araya getirecek bu buluşmanın en dikkat çeken hedefi ortak bir polis akademileri platformunun kurulması.

Polis Akademisi Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşecek sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC’den heyetler katılacak. Katılımcılar hem kendi sistemlerini tanıtacak hem de güvenlik alanında nasıl daha güçlü iş birlikleri kurulabileceğini konuşacak.

Kaynak: Mynet