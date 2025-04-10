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Polislikte Tarihi Adım: Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu Kuruluyor

Polislikte Tarihi Adım: Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu Kuruluyor

Polis
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 10:13

11-12 Nisan’da İzmir Seferihisar’da düzenlenecek uluslararası sempozyumda, polislik mesleğiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Türk dünyasındaki ülkeleri bir araya getirecek bu buluşmanın en dikkat çeken hedefi ortak bir polis akademileri platformunun kurulması.

Polis Akademisi Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşecek sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC’den heyetler katılacak. Katılımcılar hem kendi sistemlerini tanıtacak hem de güvenlik alanında nasıl daha güçlü iş birlikleri kurulabileceğini konuşacak.

Kaynak: Mynet

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Polislik alanında uluslararası düzeyde önemli bir adım atılmaya hazırlanılıyor.

Polislik alanında uluslararası düzeyde önemli bir adım atılmaya hazırlanılıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün koordinesinde ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle, İzmir Seferihisar’da bir sempozyum düzenlenecek.

11-12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu”nda polislik mesleğine dair güncel gelişmeler masaya yatırılacak.

Mynet'in haberine göre, İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum, yalnızca bilgi alışverişiyle sınırlı kalmayacak.

Mynet'in haberine göre, İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum, yalnızca bilgi alışverişiyle sınırlı kalmayacak.

Bu buluşmanın temel hedeflerinden biri, Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu’nun kurulması olacak. Böylece ortak güvenlik politikaları ve eğitim stratejileri geliştirilmesi konusunda önemli bir zemin hazırlanmış olacak.

Sempozyuma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıklarından heyetler katılım sağlayacak.

Sempozyuma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıklarından heyetler katılım sağlayacak.

Katılımcı ülkelerin polis akademisi temsilcileri, kendi ülkelerindeki eğitim sistemlerini tanıtarak başarılı uygulama örneklerini paylaşacaklar. Ayrıca eğitim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri dile getirilecek ve yeni stratejik bakış açıları ortaya konulacak.

Uluslararası düzeyde polis eğitimi, strateji geliştirme ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan sempozyum, aynı zamanda ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak ortak güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sunacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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