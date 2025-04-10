Polislikte Tarihi Adım: Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu Kuruluyor
Polislikte Tarihi Adım: Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu Kuruluyor
11-12 Nisan’da İzmir Seferihisar’da düzenlenecek uluslararası sempozyumda, polislik mesleğiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Türk dünyasındaki ülkeleri bir araya getirecek bu buluşmanın en dikkat çeken hedefi ortak bir polis akademileri platformunun kurulması.
Polis Akademisi Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşecek sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC’den heyetler katılacak. Katılımcılar hem kendi sistemlerini tanıtacak hem de güvenlik alanında nasıl daha güçlü iş birlikleri kurulabileceğini konuşacak.
Kaynak: Mynet
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Polislik alanında uluslararası düzeyde önemli bir adım atılmaya hazırlanılıyor.
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Mynet'in haberine göre, İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum, yalnızca bilgi alışverişiyle sınırlı kalmayacak.
Sempozyuma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıklarından heyetler katılım sağlayacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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