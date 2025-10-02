Perşembe Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, ATV, NOW, Star ve Show TV Yayın Akışı ve Perşembe Dizileri
Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Eylül ayının gelmesiyle hem önceki sezonda 'devam' kararı alan diziler hem de yeni sezonda izleyici karşısına ilk kez çıkan diziler ekranlarda yer almaya başladı.Kimi akşamlarda reyting mücadelesi kıran kırana sürerken kimi akşamlar ise nispeten sakin geçiyor. Gün gün hangi dizilerin ekranlarda olacağı ise araştırılıyor.
Peki Perşembe günü hangi diziler var, hangi kanalda ne var?
İşte 2 Ekim Perşembe TV yayın akışı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perşembe Günü Hangi Diziler Var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV Yayın Akışı - 2 Ekim Perşembe
NOW Yayın Akışı - 2 Ekim Perşembe
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın