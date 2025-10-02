onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Perşembe Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, ATV, NOW, Star ve Show TV Yayın Akışı ve Perşembe Dizileri

Perşembe Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, ATV, NOW, Star ve Show TV Yayın Akışı ve Perşembe Dizileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 10:07

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Eylül ayının gelmesiyle hem önceki sezonda 'devam' kararı alan diziler hem de yeni sezonda izleyici karşısına ilk kez çıkan diziler ekranlarda yer almaya başladı.Kimi akşamlarda reyting mücadelesi kıran kırana sürerken kimi akşamlar ise nispeten sakin geçiyor. Gün gün hangi dizilerin ekranlarda olacağı ise araştırılıyor.

Peki Perşembe günü hangi diziler var, hangi kanalda ne var?

İşte 2 Ekim Perşembe TV yayın akışı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Perşembe Günü Hangi Diziler Var?

Perşembe Günü Hangi Diziler Var?
www.canakkaleolay.com

Hafta içi pek çok kanalda ilgiyle takip edilen diziler ekranlarda oluyor. Kimi zaman reyting mücadelesi yaşanırken kimi zaman da sakin geçiyor. Perşembe günleri bazı kanallarda yarışma programları bazı kanallarda ise diziler ekranlarda oluyor. Güncel Perşembe günü dizileri aşağıdaki gibidir:

  • Show TV: Veliaht

  • NOW: Halef: Köklerin Çağrısı

Perşembe Günü Hangi Programlar Var?

2 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek maçlar ve programlar şu şekildedir:

Show TV Yayın Akışı - 2 Ekim Perşembe

Show TV Yayın Akışı - 2 Ekim Perşembe

  • 06:00 – Aile

  • 08:15 - Bu Sabah

  • 10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 - Gelin Evi

  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 – Show Ana Haber

  • 20:00 - Veliaht

  • 00:15 - Kızılcık Şerbeti

  • 02:45 - Veliaht

NOW Yayın Akışı - 2 Ekim Perşembe

NOW Yayın Akışı - 2 Ekim Perşembe

  • 07:30 - İlk Bakış

  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:30 - Yasak Elma

  • 13:30 - En Hamarat Benim

  • 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

  • 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

  • 23:30 - Kıskanmak

  • 02:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

  • 04:30 - Bay Yanlış

  • 06:00 - Karagül

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın