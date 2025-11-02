onedio
Periyodik Cetvelde Yer Alan Elementlerin Tamamının Atom Numaraları Toplamı Kaçtır?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 22:32

Her hafta Perşembe ve Pazar akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV ekranlarında heyecanla devam ediyor. Bu sefer yarışmacıya 100 bin TL değerindeki 'Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır? ' sorusu soruldu.

A: 7 bin 21

B: 8 bin 21

C: 9 bin 21

D: 10 bin 21

Doğru Cevap: 7 bin 21

Periyodik cetveldeki 118 elementin atom numaraları toplamı 7021’dir.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
