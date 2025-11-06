Pek Çok Sürücü Bilmiyor! Dört Çizgili Sarı Trafik Levhasının Anlamı Ne?

İzlanda'nın çevre yollarında seyahat eden turistler karşılaştıkları tabela karşısında şaşkına dönüyor. Çünkü sarı zemin üzerinde dört siyah çizginin olduğu bu levha çok sık rastlanan bir tabela değil. Yerel halkın açıklamaları olsun, Google aramaları olsun bu tabelanın tam olarak hangi konuda sürücülere uyarıda bulunduğu konusunda meraklılara yardımcı olabilmiş değil.