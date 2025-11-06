onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pek Çok Sürücü Bilmiyor! Dört Çizgili Sarı Trafik Levhasının Anlamı Ne?

Pek Çok Sürücü Bilmiyor! Dört Çizgili Sarı Trafik Levhasının Anlamı Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 10:28

İzlanda'nın çevre yollarında seyahat eden turistler karşılaştıkları tabela karşısında şaşkına dönüyor. Çünkü sarı zemin üzerinde dört siyah çizginin olduğu bu levha çok sık rastlanan bir tabela değil. Yerel halkın açıklamaları olsun, Google aramaları olsun bu tabelanın tam olarak hangi konuda sürücülere uyarıda bulunduğu konusunda meraklılara yardımcı olabilmiş değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reddit'te bir trafik başlığında yapılan bir tartışmada bu işaret konuşuldu.

Reddit'te bir trafik başlığında yapılan bir tartışmada bu işaret konuşuldu.

Bir kullanıcı “Bu tabela, hız sınırı, sollama yasağı ya da başka bir trafik kuralı kısıtlamasının bittiğini gösteriyor. Bu noktadan sonra sürücüler normal trafik kurallarına geri dönüyor,” açıklamasında bulundu. Yani bu işaret kısıtlamaların sona erdiği anlamına geliyor.

Alman bir kullanıcı ise bunun hız sınırının bittiği anlamına geldiği konusunda uyardı.

Alman bir kullanıcı ise bunun hız sınırının bittiği anlamına geldiği konusunda uyardı.

Aynı kullanıcıya göre başta Almanya olmak üzere bu tabela pek çok ülkede çevre yollarının başlangıçlarında kullanılıyor. Yani bu dört çizgili sarı tabela önceki kuralların iptal olduğunu gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın