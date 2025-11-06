Pek Çok Sürücü Bilmiyor! Dört Çizgili Sarı Trafik Levhasının Anlamı Ne?
İzlanda'nın çevre yollarında seyahat eden turistler karşılaştıkları tabela karşısında şaşkına dönüyor. Çünkü sarı zemin üzerinde dört siyah çizginin olduğu bu levha çok sık rastlanan bir tabela değil. Yerel halkın açıklamaları olsun, Google aramaları olsun bu tabelanın tam olarak hangi konuda sürücülere uyarıda bulunduğu konusunda meraklılara yardımcı olabilmiş değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reddit'te bir trafik başlığında yapılan bir tartışmada bu işaret konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman bir kullanıcı ise bunun hız sınırının bittiği anlamına geldiği konusunda uyardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın