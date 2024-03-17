Pazar Gününü Anlat Sana Kim Olduğunu Söyleyelim!
Pazar Gününü Anlat Sana Kim Olduğunu Söyleyelim!
Birlikte pazar gününü planlamak istiyoruz! Ancak bu plan sayesinde gerçek seni tanıyabiliriz. Zira, günlük rutinlerimiz kişiliğimizi ele veriyor. Acaba sen pazar gününü nasıl geçiriyorsun?
Hazırsan, test başlıyor...
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1. İlk olarak bugüne ne zaman başladığını bilmek istiyoruz! Pazar günleri kaçta kalkıyorsun?
2. Günün en keyifli öğününe hazır ol! Hadi pazar kahvaltını seç...
3. Sence bugüne yakışır kombin hangisi?
4. Peki pazar gününü planlar mısın, yoksa spontane mi yaşarsın?
5. Şimdi de pazar günü için bir aktivite seç!
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6. Sıra geldi bu yolculukta ihtiyacın olan araca. Pazar günü neyle seyahat edersin?
7. Pazar günü bence ...! Boşluğu tamamla.
8. Pazar gününe ithafen bir de şarkı seç!
9. Son olarak söyle bakalım, pazar günleri ne yapmak zorunda kalıyorsun!
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