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Ne Yazık ki Aşina Olduğumuz Toksik İlişki Örneğiyle İçimizi Acıtan İlk ve Son’da Çalan 9 Şarkı

etiket Ne Yazık ki Aşina Olduğumuz Toksik İlişki Örneğiyle İçimizi Acıtan İlk ve Son’da Çalan 9 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 23:33

Birçoğumuz İlk ve Son'u izlerken çok üzülüyoruz çünkü biz de bizzat o ilişkileri yaşadık... İkinci sezon o yüzden bizi ekstra yaraladı desek abartmış olmayız. Oyunculuklar, olaylar, seçilen şarkılar... Of off!

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1. Mansur Ark - Silinmez

2. Sena Şener - Affetmem

3. Aşkın Nur Yengi & Harun Kolçak - Bile Bile

4. Gonca Öncel - Tüm aşklar bir gün bitecek

5. Fatih Erkoç - Afedersin

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6. Sena Şener - Teni Tenime

7. Yaşar Kurt - Hadi Baba Gene Yap

8. Sena Şener - Bak Bana

9. Müslüm Gürses - Nilüfer

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Radlands
Radlands
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