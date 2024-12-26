Ne Yazık ki Aşina Olduğumuz Toksik İlişki Örneğiyle İçimizi Acıtan İlk ve Son’da Çalan 9 Şarkı
Ne Yazık ki Aşina Olduğumuz Toksik İlişki Örneğiyle İçimizi Acıtan İlk ve Son’da Çalan 9 Şarkı
Birçoğumuz İlk ve Son'u izlerken çok üzülüyoruz çünkü biz de bizzat o ilişkileri yaşadık... İkinci sezon o yüzden bizi ekstra yaraladı desek abartmış olmayız. Oyunculuklar, olaylar, seçilen şarkılar... Of off!
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1. Mansur Ark - Silinmez
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2. Sena Şener - Affetmem
3. Aşkın Nur Yengi & Harun Kolçak - Bile Bile
4. Gonca Öncel - Tüm aşklar bir gün bitecek
5. Fatih Erkoç - Afedersin
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6. Sena Şener - Teni Tenime
7. Yaşar Kurt - Hadi Baba Gene Yap
8. Sena Şener - Bak Bana
9. Müslüm Gürses - Nilüfer
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