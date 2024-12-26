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Üç İlde Kar Bir İlde Yar Bekleniyor: Date'e Giderken Dinlemeniz Gereken 14 Muhteşem Şarkı

etiket Üç İlde Kar Bir İlde Yar Bekleniyor: Date'e Giderken Dinlemeniz Gereken 14 Muhteşem Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 23:33

Date günleri hepimizi çok heyecanlandırıyor, biliyoruz! İster first date olsun ister sevgilinizle buluşma olsun modunuzu yakalayıp aşk dolmanızı sağlayacak nedenlerden biri de tabii ki playlist'iniz. Tam da aşk böcekleri için buluşmaya giderken dinlenilecek şarkıları bu listede toplamak istedik.

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1. Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım

2. İkiye On Kala - Bütün İstanbul Biliyo

3. Eda Baba - Ellerimde Çiçekler

4. Göksel - Senden Başka

5. Tuğkan - Küçük Civcivim

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6. Yalın - Cumhuriyet

7. Hande Yener - Yalanın Batsın

8. Yaşar - Sevda Sinemalarda

9. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

10. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır

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11. Zerrin Özer - Paşa Gönlüm

12. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım

13. Eylem - Mız Mız

14. Ayshe ft. Cem Belevi - Kim Ne Derse Desin

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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