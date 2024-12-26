Üç İlde Kar Bir İlde Yar Bekleniyor: Date'e Giderken Dinlemeniz Gereken 14 Muhteşem Şarkı

Date günleri hepimizi çok heyecanlandırıyor, biliyoruz! İster first date olsun ister sevgilinizle buluşma olsun modunuzu yakalayıp aşk dolmanızı sağlayacak nedenlerden biri de tabii ki playlist'iniz. Tam da aşk böcekleri için buluşmaya giderken dinlenilecek şarkıları bu listede toplamak istedik.