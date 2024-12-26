Üç İlde Kar Bir İlde Yar Bekleniyor: Date'e Giderken Dinlemeniz Gereken 14 Muhteşem Şarkı
Üç İlde Kar Bir İlde Yar Bekleniyor: Date'e Giderken Dinlemeniz Gereken 14 Muhteşem Şarkı
Date günleri hepimizi çok heyecanlandırıyor, biliyoruz! İster first date olsun ister sevgilinizle buluşma olsun modunuzu yakalayıp aşk dolmanızı sağlayacak nedenlerden biri de tabii ki playlist'iniz. Tam da aşk böcekleri için buluşmaya giderken dinlenilecek şarkıları bu listede toplamak istedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İkiye On Kala - Bütün İstanbul Biliyo
3. Eda Baba - Ellerimde Çiçekler
4. Göksel - Senden Başka
5. Tuğkan - Küçük Civcivim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yalın - Cumhuriyet
7. Hande Yener - Yalanın Batsın
8. Yaşar - Sevda Sinemalarda
9. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
10. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Zerrin Özer - Paşa Gönlüm
12. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım
13. Eylem - Mız Mız
14. Ayshe ft. Cem Belevi - Kim Ne Derse Desin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın