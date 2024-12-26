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Kar Taneleri Düşerken Ruhuna Dokunacak O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Kar Taneleri Düşerken Ruhuna Dokunacak O Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 23:34

Kar taneleri düşerken, bazen bir şarkı yeterli olur içimizi ısıtmak için. Kışın huzur veren sessizliğinde, doğru şarkı ile ruhumuzda derin bir yankı bulabiliriz. İşte tam da bu anlarda dinlemek isteyeceğin, içine dokunacak o şarkıyı öneriyoruz!

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1. Bir kar manzarası seçerek testimize başlayalım!

2. Bir manzara daha seç!

3. Şimdi de senin gibi eşsiz bir kar tanesi seç!

4. Bir tane daha!

5. Son olarak, bir tane daha görsel seç!

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miray soysal
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