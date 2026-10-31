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Türkçesini Verdiğimiz Yabancı Şarkılar Kime Ait?

etiket Türkçesini Verdiğimiz Yabancı Şarkılar Kime Ait?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
31.10.2026 - 19:01
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Yabancı şarkıları dinlerken hepimiz bir şekilde eşlik ediyoruz ama sözlerine hiç bu gözle baktın mı? Dillere pelesenk olan o meşhur hitlerin sözlerini Türkçe okuyunca işler biraz değişiyor, hatta bazen parçayı tanımak bile zaman alabiliyor. Şimdi kulak aşinalığını bir kenara bırakıp hafızanı test etme zamanı. Bakalım Türkçe çevirilerini gördüğün bu popüler şarkıların kime ait olduğunu ilk bakışta çıkarabilecek misin?

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1. "Kör Edici Işıklar"

2. "Yeni Kurallar"

3. "Derinlerde Yuvarlanmak"

4. "Kendini Kaybet"

5. "Boş Alan"

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6. "Bilmek İster miyim?"

7. "Gençlik Ruhu Gibi Kokuyor"

8. "Yaz Hüznü"

9. "Kötü Adam"

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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