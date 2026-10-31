Türkçesini Verdiğimiz Yabancı Şarkılar Kime Ait?

Yabancı şarkıları dinlerken hepimiz bir şekilde eşlik ediyoruz ama sözlerine hiç bu gözle baktın mı? Dillere pelesenk olan o meşhur hitlerin sözlerini Türkçe okuyunca işler biraz değişiyor, hatta bazen parçayı tanımak bile zaman alabiliyor. Şimdi kulak aşinalığını bir kenara bırakıp hafızanı test etme zamanı. Bakalım Türkçe çevirilerini gördüğün bu popüler şarkıların kime ait olduğunu ilk bakışta çıkarabilecek misin?