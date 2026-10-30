Bu Albümler Hangi Şarkıcıya Ait?
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Her gün dinlediğimiz şarkıların hangi albümde olduğunu kaçımız doğru biliyoruz? Peki bu albümlerin kime ait olduğunu biliyor muyuz?
Biraz müzik bilgini ölçelim!
1. Festival
2. Önsöz
3. Yürü Yüreğim
4. Turuncu
5. Bağlasan Durmam
6. Uslanmadım
7. Kaçak
8. Bize Aşk Lazım
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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