Iggy Azalea’nın Rap Kariyerini Baştan Sona İnceliyoruz!
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Iggy Azalea, Avustralya’da doğup Amerika’ya giderek rapçi olmayı kafasına koyan ve birkaç yıl içinde dünya çapında hitlere imza atan sıra dışı bir kariyer hikâyesine sahip. Kariyerinde bir anda zirveye çıkmanın ne kadar baş döndürücü olabileceğini de, o zirvede kalmanın neden çok daha zor olduğunu da yaşayarak gördü. Gelin Iggy Azalea’nın kariyer yolculuğuna biraz daha yakından bakalım!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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