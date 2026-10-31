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Iggy Azalea’nın Rap Kariyerini Baştan Sona İnceliyoruz!

etiket Iggy Azalea’nın Rap Kariyerini Baştan Sona İnceliyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
31.10.2026 - 12:01
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Iggy Azalea, Avustralya’da doğup Amerika’ya giderek rapçi olmayı kafasına koyan ve birkaç yıl içinde dünya çapında hitlere imza atan sıra dışı bir kariyer hikâyesine sahip. Kariyerinde bir anda zirveye çıkmanın ne kadar baş döndürücü olabileceğini de, o zirvede kalmanın neden çok daha zor olduğunu da yaşayarak gördü. Gelin Iggy Azalea’nın kariyer yolculuğuna biraz daha yakından bakalım!

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Fancy

Iggy Azalea, 16 yaşındayken müzik kariyerinin peşinden gitmek için Avustralya’dan Amerika’ya taşındı. Henüz genç yaşta böyle büyük bir karar vermesi, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 2011 yılında yayımladığı Pu$$y ve Two Times videolarıyla internette dikkat çekti. Aynı yıl Ignorant Art adlı mixtape’ini yayımladı ve kısa süre sonra T.I.’ın Grand Hustle şirketiyle anlaşma yaptı.

Problem

2013 yılında yayımlanan Work, Iggy’nin kariyerindeki ilk büyük çıkışlardan biri oldu. Şarkıda Avustralya’dan Amerika’ya uzanan müzik yolculuğunu ve rapçi olma mücadelesini anlattı. 2014 yılında Charli XCX eşliğindeki Fancy, Iggy’nin kariyerini tamamen değiştirdi. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde yedi hafta boyunca bir numarada kaldı ve Iggy’yi küresel bir yıldız haline getirdi.

Black Widow

İlk stüdyo albümü The New Classic, 2014 yılında yayımlandı ve Billboard 200 listesinde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Albüm aynı zamanda Grammy adaylığı getirerek Iggy’nin kariyerindeki en güçlü dönemlerden birini başlattı. Ariana Grande’nin Problem şarkısında yer alan Iggy, aynı dönemde Fancy ile Billboard Hot 100 listesinin birinci ve ikinci sıralarında yer aldı. Böylece bunu Beatles’tan sonra başaran ilk sanatçılardan biri oldu.

Work

Fancy sonrası ikinci albüm projesi Digital Distortion defalarca ertelendi ve sonunda rafa kaldırıldı. Iggy daha sonra Survive the Summer ve In My Defense gibi projelerle müzik kariyerini yeniden şekillendirdi. 2019 tarihli In My Defense albümüyle daha sert ve doğrudan rap odaklı bir tarza yöneldi. Sally Walker ve Started bu dönemin öne çıkan şarkıları arasında yer aldı.

Kream

2021 yılında The End of an Era albümünü yayımladı. Albüm, Iggy’nin müzik kariyerinde yeni bir döneme geçiş sinyali veren daha kişisel bir çalışma oldu.

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Go Hard or Go Home

Iggy Azalea'nın kariyerini tek bir şarkıyla özetlemek gerekirse Fancy demek mümkün olabilir. Ancak bütün kariyerini anlamak için Work, TrapGold dönemi, The New Classic, Kream ve The End of an Era gibi farklı duraklara da bakmak gerekiyor. Çünkü Iggy Azalea'nın asıl hikâyesi, yıldız olduktan sonra kendisini defalarca yeniden tanımlamak zorunda kalması.

Money Come

2024 yılında üzerinde çalıştığı dördüncü albümü tamamlamayacağını açıkladı. Tasarım ve yaratıcı yönetim alanlarına müzikten daha fazla ilgi duyduğunu belirterek odağını başka yaratıcı projelere çevirdi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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