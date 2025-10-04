onedio
Patili Dostlarımızın Aileden Biri Olduğunu Kanıtlayan Bu Eğlenceli Akımı Nasıl Yapacağınızı Anlattık!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.10.2025 - 14:37

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel, patili dostlarımızı aileden biri olarak gören herkesin hemen denemek isteyeceği yepyeni bir Gemini akımı ile geldik!

''Evet, ben doğurdum'' dediğinizde inanmayanlara kanıt niteliğinde bu görselleri üretmek, Gemini ile tek tık!

İhtiyacınız olan tek şey kendinizin (ya da hediye etmek istediğiniz o kişinin) ve patili dostunuzun fotoğrafı!

Eğer fotoğraflar hazırsa, prompt hemen aşağıda!

''Referanstaki kişi yataklı bir hastane odasında, ayakta, kucağında battaniyeye sarılı referanstaki evcil hayvanıyla yakın planda duruyor. Üzerinde beyaz tişört var. Üretimin en önemli kuralı; kişinin yüz hatları referans görseldekiyle birebir aynı, yüzünde samimi bir ifade hakim. Yandaki pencereden güzel ışık alan arkadaki hastane odasında balonlar, çiçekler, çikolatalar ve cupcakeler var. Hiper-gerçekçi ve eski kare instant fotoğraf formatında. Fotoğrafın altında tükenmez kalem el yazısıyla ve Türkçe karakterlerle ‘O benim evladım!’ yazıyor. Bu kare instant fotoğrafı çok yakın planda bir el tutuyor, flu alanda kare instant fotoğrafın kontrastına uygun renkte bir kilim var ve bu kilimin üzerinde referanstaki evcil hayvan yatıyor ve yüzü belirgin.''

Promptu kopyalayın, aşağıya sizin için bıraktığımız linke tıklayın ve görseliniz hazır!

O link bu link!

Artık sizin de görselleriniz hazır, kutlamaları tamamlamak için can dostunuza bi' paket yaş mama açın!

Tabii ki sokaktaki canlarımızı da unutmayın...

