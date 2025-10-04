''Referanstaki kişi yataklı bir hastane odasında, ayakta, kucağında battaniyeye sarılı referanstaki evcil hayvanıyla yakın planda duruyor. Üzerinde beyaz tişört var. Üretimin en önemli kuralı; kişinin yüz hatları referans görseldekiyle birebir aynı, yüzünde samimi bir ifade hakim. Yandaki pencereden güzel ışık alan arkadaki hastane odasında balonlar, çiçekler, çikolatalar ve cupcakeler var. Hiper-gerçekçi ve eski kare instant fotoğraf formatında. Fotoğrafın altında tükenmez kalem el yazısıyla ve Türkçe karakterlerle ‘O benim evladım!’ yazıyor. Bu kare instant fotoğrafı çok yakın planda bir el tutuyor, flu alanda kare instant fotoğrafın kontrastına uygun renkte bir kilim var ve bu kilimin üzerinde referanstaki evcil hayvan yatıyor ve yüzü belirgin.''