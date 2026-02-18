Öz Güven Tazelemek İsteyenlere Özel Lil'Kim Seçkisi
Lil’ Kim, hip hop sahnesine girdiği andan itibaren sadece müzikle değil, tavrıyla da oyunun kurallarını değiştirdi. 90’larda kadın rapçilerin nasıl görünmesi ve konuşması gerektiğine dair ezberleri tek tek bozan Kim, kendini açıklamaya çalışmadan var olmayı seçti. Şarkılarında çekinme yok, duruşunda geri adım yok! Öz güven tazelemek isteyenler doğru yerdesiniz!
Queen Bitch
No Time
Crush on You
Not Tonight
How Many Licks?
Big Momma Thang
Lady Marmalade
Put Your Lighters Up
Magic Stick
The Jump Off
Get Money
