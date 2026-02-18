onedio
Öz Güven Tazelemek İsteyenlere Özel Lil'Kim Seçkisi

18.02.2026 - 12:01

Lil’ Kim, hip hop sahnesine girdiği andan itibaren sadece müzikle değil, tavrıyla da oyunun kurallarını değiştirdi. 90’larda kadın rapçilerin nasıl görünmesi ve konuşması gerektiğine dair ezberleri tek tek bozan Kim, kendini açıklamaya çalışmadan var olmayı seçti. Şarkılarında çekinme yok, duruşunda geri adım yok! Öz güven tazelemek isteyenler doğru yerdesiniz!

Queen Bitch

No Time

Crush on You

Not Tonight

How Many Licks?

Big Momma Thang

Lady Marmalade

Put Your Lighters Up

Magic Stick

The Jump Off

Get Money

