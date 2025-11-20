Osmanlı’nın İlk Anayasası Kanûn-ı Esâsî Hangi Padişah Döneminde İlan Edildi?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı tarih bilgisi gerektiren önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan ‘Kanûn-ı Esâsî’ hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, Osmanlı’da anayasal düzene geçişin hangi döneme denk geldiğini merak etti.