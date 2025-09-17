Oscarlı Filmlerin Arka Planında Çalan 11 Muhteşem Soundtrack
Sinema tarihini unutulmaz kılan şey sadece oyunculuk veya yönetmenlik değil. Bazen arka planda çalan bir melodi, izleyicinin kalbine kazınır ve filmi bambaşka bir seviyeye taşır. İşte Oscar ödüllü filmlerde yer almış ve sahnelerin ruhunu sonsuza kadar bizimle yaşatan o şarkılar...
1. My Heart Will Go On - Céline Dion (Titanic, 1997)
2. Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper (A Star Is Born, 2018)
3. Let It Go - Idina Menzel (Frozen, 2013)
4. Lose Yourself - Eminem (8 Mile, 2002)
5. Over the Rainbow - Judy Garland (The Wizard of Oz, 1939)
6. The Way You Look Tonight - Fred Astaire (Swing Time, 1936)
7. Glory - John Legend & Common (Selma, 2014)
8. Can You Feel the Love Tonight - Elton John (The Lion King, 1994)
9. Falling Slowly - Glen Hansard & Markéta Irglová (Once, 2007)
10. Flashdance… What a Feeling” - Irene Cara (Flashdance, 1983)
11. City of Stars - Ryan Gosling & Emma Stone (La La Land, 2016)
