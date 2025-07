Osayi Samuel, Kyle Walker-Peters'ın Ardından Beşiktaş Bu Kez de Emerson Royal'de Sorun Yaşıyor

Beşiktaş, Milan'la uzun pazarlıkların ardından kiralık olarak Emerson Royal'i kadrosuna katmaya çok yakındı. Hatta Fabrizio Romano o meşhur 'HERE WE GO' paylaşımını dahi yaptı. Ancak anlaşmadaki sorun yine Romano'dan duyuruldu:

'Flamengo, Beşiktaş'ın anlaşmasını bozmaya çalışıyor.'