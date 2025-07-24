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Osayi Samuel, Kyle Walker-Peters'ın Ardından Beşiktaş Bu Kez de Emerson Royal'de Sorun Yaşıyor

Osayi Samuel, Kyle Walker-Peters'ın Ardından Beşiktaş Bu Kez de Emerson Royal'de Sorun Yaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 09:44

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip, Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını Brezilyalı savunmacı Emerson Royal'e çevirdi. Fabrizio Romano'nun bitti dediği transferde son anda yeni sorunlar çıktı.

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Beşiktaş, Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferinden sonra Emerson Royal'i gündemine aldı.

Beşiktaş, Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferinden sonra Emerson Royal'i gündemine aldı.

Beşiktaş, Milan'la uzun pazarlıkların ardından kiralık olarak Emerson Royal'i kadrosuna katmaya çok yakındı. Hatta Fabrizio Romano o meşhur 'HERE WE GO' paylaşımını dahi yaptı. Ancak anlaşmadaki sorun yine Romano'dan duyuruldu:

'Flamengo, Beşiktaş'ın anlaşmasını bozmaya çalışıyor.'

Yağız Sabuncuoğlu transferdeki son gelişmeyi duyurdu ve Brezilya detayını paylaştı.

Yağız Sabuncuoğlu transferdeki son gelişmeyi duyurdu ve Brezilya detayını paylaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Emerson Royal, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı. Flamengo’nun, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalya temsilcisi Milan ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş’ın üçüncü sağ bek girişimi de boşa düşmüş oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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