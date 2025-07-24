Osayi Samuel, Kyle Walker-Peters'ın Ardından Beşiktaş Bu Kez de Emerson Royal'de Sorun Yaşıyor
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip, Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını Brezilyalı savunmacı Emerson Royal'e çevirdi. Fabrizio Romano'nun bitti dediği transferde son anda yeni sorunlar çıktı.
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Beşiktaş, Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferinden sonra Emerson Royal'i gündemine aldı.
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Yağız Sabuncuoğlu transferdeki son gelişmeyi duyurdu ve Brezilya detayını paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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