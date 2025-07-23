Fenerbahçe-Feyenoord Eşleşmesine İki Takımda da Oynayan Kuyt'tan Yorum Geldi
Fenerbahçe ile Feyenoord’un UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelmesi, her iki takımın taraftarlarını heyecanlandırırken, iki kulüpte de forma giymiş olan eski futbolcu Dirk Kuyt’tan dikkat çeken bir yorum geldi. Hollandalı efsane, eşleşmeyi değerlendirirken Feyenoord’u bir adım önde gördüğünü söyledi.
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Dirk Kuyt, Fenerbahçeli taraftarların halen unutamadığı mücadele ve performansını övdüğü isimlerden...
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Feyenoord ve Fenerbahçe'yi karşılaştıran Kuyt, Fenerbahçe'deki güzel anlarını da anlattı.
Eşleşme hakkında yorum yapan Kuyt, Feyenoord'u daha avantajlı bulduğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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