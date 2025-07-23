Fenerbahçe-Feyenoord Eşleşmesine İki Takımda da Oynayan Kuyt'tan Yorum Geldi

Eşleşmenin zorlu geçeceğini belirten Kuyt, “Bu aşamalarda daha kolay rakiplerle başlamak ideal olurdu ama şans bu kez iki güçlü takımı bir araya getirdi. Feyenoord, özellikle evinde çok etkili. De Kuip'te taraftar desteği büyük fark yaratır” dedi.

Robin van Persie'nin teknik direktörlük kariyerine iyi başladığını söyleyen Kuyt, “Onu sık sık izliyorum. Umarım çıkışını sürdürebilir. Feyenoord taraftarı onu sonuna kadar destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Son olarak eşleşmenin sonucu hakkında da tahminde bulunan Hollandalı eski futbolcu, “Hollanda’daki maçı Feyenoord kazanır, İstanbul’daki karşılaşma ise berabere biter” şeklinde konuştu.