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Fenerbahçe-Feyenoord Eşleşmesine İki Takımda da Oynayan Kuyt'tan Yorum Geldi

Fenerbahçe-Feyenoord Eşleşmesine İki Takımda da Oynayan Kuyt'tan Yorum Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 18:14

Fenerbahçe ile Feyenoord’un UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelmesi, her iki takımın taraftarlarını heyecanlandırırken, iki kulüpte de forma giymiş olan eski futbolcu Dirk Kuyt’tan dikkat çeken bir yorum geldi. Hollandalı efsane, eşleşmeyi değerlendirirken Feyenoord’u bir adım önde gördüğünü söyledi.

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Dirk Kuyt, Fenerbahçeli taraftarların halen unutamadığı mücadele ve performansını övdüğü isimlerden...

Dirk Kuyt, Fenerbahçeli taraftarların halen unutamadığı mücadele ve performansını övdüğü isimlerden...

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Dirk Kuyt, Hollanda'da iki eski takımının eşleşmesini yorumladı. Kuyt iki takımı kıyaslarken benzerliklere de değindi. Kuyt, eşleşmede Feyenoord'u daha avantajlı gördüğünü söyledi.

Feyenoord ve Fenerbahçe'yi karşılaştıran Kuyt, Fenerbahçe'deki güzel anlarını da anlattı.

Feyenoord ve Fenerbahçe'yi karşılaştıran Kuyt, Fenerbahçe'deki güzel anlarını da anlattı.

Dirk Kuyt, iki eski takımı Fenerbahçe ve Feyenoord’un Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşmesini değerlendirirken sarı-lacivertlilerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“Fenerbahçe ve Feyenoord gerçek anlamda halk kulübü. Taraftarları tutkularıyla her zaman fark yaratıyor” diyen Kuyt, İstanbul’daki derbi anılarını da anlattı:

“Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı kazandığımızda adeta bayram havası yaşanıyordu. Sokaklar dolup taşıyor, arabaların kornaları sabaha kadar susmuyordu.”

Hollandalı eski yıldız, Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonluğa da değinerek, “O sezon kulüp yıllardır beklediği şampiyonluğa ulaşmıştı. O gün bugündür İstanbul’a ne zaman gitsem insanlar hâlâ o anı anlatıyor. Ne yazık ki o günden bu yana şampiyonluk gelmedi” ifadelerini kullandı.

Eşleşme hakkında yorum yapan Kuyt, Feyenoord'u daha avantajlı bulduğunu söyledi.

Eşleşme hakkında yorum yapan Kuyt, Feyenoord'u daha avantajlı bulduğunu söyledi.

Eşleşmenin zorlu geçeceğini belirten Kuyt, “Bu aşamalarda daha kolay rakiplerle başlamak ideal olurdu ama şans bu kez iki güçlü takımı bir araya getirdi. Feyenoord, özellikle evinde çok etkili. De Kuip'te taraftar desteği büyük fark yaratır” dedi.

Robin van Persie'nin teknik direktörlük kariyerine iyi başladığını söyleyen Kuyt, “Onu sık sık izliyorum. Umarım çıkışını sürdürebilir. Feyenoord taraftarı onu sonuna kadar destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Son olarak eşleşmenin sonucu hakkında da tahminde bulunan Hollandalı eski futbolcu, “Hollanda’daki maçı Feyenoord kazanır, İstanbul’daki karşılaşma ise berabere biter” şeklinde konuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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