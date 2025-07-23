Galatasaray'ın Transfer Listesindeki Ederson'a City'den Onay Gelmedi
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Manchester City’nin Brezilyalı yıldızı Ederson’u gündemine aldı. Yönetim, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Hatta Ederson'un da gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti ancak İngiltere basınından sarı kırmızılılara kötü haber geldi.
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Galatasaray kaleci sorununu dünyaca ünlü isim Ederson'la çözmek istiyor.
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City'nin transfer onay vermediği ve Ederson'la yola devam etmek istediğini yazdılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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