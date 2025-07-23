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Galatasaray'ın Transfer Listesindeki Ederson'a City'den Onay Gelmedi

Galatasaray'ın Transfer Listesindeki Ederson'a City'den Onay Gelmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 18:51

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Manchester City’nin Brezilyalı yıldızı Ederson’u gündemine aldı. Yönetim, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Hatta Ederson'un da gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti ancak İngiltere basınından sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

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Galatasaray kaleci sorununu dünyaca ünlü isim Ederson'la çözmek istiyor.

Galatasaray kaleci sorununu dünyaca ünlü isim Ederson'la çözmek istiyor.

Muslera'dan boşalan kaleye Ederson'u getirmek isteyen Galatasaray'ın transferde aşama kaydettiği yazılmıştı. Ederson'un gelmeye sıcak baktığı konuşulurken İngiltere basını Galatasaray taraftarını üzecek haberi paylaştı.

City'nin transfer onay vermediği ve Ederson'la yola devam etmek istediğini yazdılar.

City'nin transfer onay vermediği ve Ederson'la yola devam etmek istediğini yazdılar.

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Ederson konusunda Manchester City cephesinden net mesaj geldi. İngiliz basınından Sky Sports News'in haberine göre, Manchester temsilcisi, Brezilyalı kaleciyi kadroda tutmak istiyor.

Ederson ise sezon öncesi yaptığı açıklamada City’de kalmaya kararlı olduğunu vurgulamıştı. Deneyimli eldiven, “Geleceğim burada. Hakkımda çıkan ayrılık iddialarının yüzde 99’u gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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