Galatasaray'ın Transfer Listesindeki Ederson'a City'den Onay Gelmedi

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Manchester City’nin Brezilyalı yıldızı Ederson’u gündemine aldı. Yönetim, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Hatta Ederson'un da gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti ancak İngiltere basınından sarı kırmızılılara kötü haber geldi.