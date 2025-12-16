Oldukça Değişmiş: Yeni Toyota Corolla'nın Tasarımı Lansmandan Önce Ortaya Çıktı

Japonya menşeli Toyota, yılda yaklaşık 10 milyon araç üreterek dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu. Markanın en klasik, en sevilen modellerinden biri ise Corolla. 1960'lı yıllarda Toyota, hızla büyüyen Japon ekonomisinden yararlandı ve büyüyen orta sınıfı hedef marketi haline getirdi. Bu amaçla Corolla'yı tasarlayan Toyota'nın bu model, dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan otomobili oldu.

Yıllardır alışık olduğumuz Corolla tasarımı ise sonunda değişiyor. Toyota, 21 Aralık'ta düzenlenen lansmanda Yeni Corolla'yı tüm dünyaya tanıtacak. Paylaşılan yeni fotoğraflar ise tasarımın ciddi bir şekilde değiştiğini gösteriyor.