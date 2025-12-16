onedio
Oldukça Değişmiş: Yeni Toyota Corolla'nın Tasarımı Lansmandan Önce Ortaya Çıktı

Oldukça Değişmiş: Yeni Toyota Corolla'nın Tasarımı Lansmandan Önce Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 10:41

Japon otomotiv devi Toyota, Corolla modeliyle yıllardır seviliyor. Şimdilerde ise Corolla'nın tasarımında değişikliğe gidiliyor. FAW Toyota ortaklığı, 21 Aralık'ta düzenlenecek lansmanda Corolla'nın yeni tasarımını resmen duyuracak. Yeni Corolla satışlarının da aynı gün başlaması bekleniyor.

Yeni Corolla'ya dair paylaşılan fotoğraflar ise tasarımın ciddi manada değiştiğini gösteriyor!

Yeni Toyota Corolla'nın tasarımı ortaya çıktı!

Yeni Toyota Corolla'nın tasarımı ortaya çıktı!

Japonya menşeli Toyota, yılda yaklaşık 10 milyon araç üreterek dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu. Markanın en klasik, en sevilen modellerinden biri ise Corolla. 1960'lı yıllarda Toyota, hızla büyüyen Japon ekonomisinden yararlandı ve büyüyen orta sınıfı hedef marketi haline getirdi. Bu amaçla Corolla'yı tasarlayan Toyota'nın bu model, dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan otomobili oldu.

Yıllardır alışık olduğumuz Corolla tasarımı ise sonunda değişiyor. Toyota, 21 Aralık'ta düzenlenen lansmanda Yeni Corolla'yı tüm dünyaya tanıtacak. Paylaşılan yeni fotoğraflar ise tasarımın ciddi bir şekilde değiştiğini gösteriyor.

Yeni tasarım farlar, daha keskin hatlar...

Yeni tasarım farlar, daha keskin hatlar...

Toyota Corolla'nın yeni tasarımında daha keskin hatlar kullanıldığı ve bu hatların dinamik ve modern bir karakter kattığını söyleyebiliriz. Arka hat tasarımında ise gövdeyle bütünleşen ve sade ancak geniş algı yaratan bir yapı göze çarpıyor. 

Öte yandan Corolla'nın değişen boyutları da üst segmente biraz daha benzerlik taşıyor.  Yeni modelin 4.710 mm uzunluk, 1.780 mm genişlik ve 1.435 mm yükseklik değerlerine sahip olduğu söyleniyor.

İç tasarım tamamen değişmiş!

İç tasarım tamamen değişmiş!

Yeni Corolla'da orta konsolun tamamen elden geçirilmiş olduğu göze çarpıyor. Moden çizgilere ve ambiyans aydınlatmasına sahip olan orta konsol, aynı zamanda 12.9 inçlik multimedya ekrana sahip. Bağlantı özelliklerini kolaylaştıran ve iyileştiren bu ekran, Corolla'nın teknolojik seviyesini de bir üst seviyeye taşıyor.

Corolla'nın yeni tasarımının teknik özellikleri ise lansmandan sonra resmi olarak açıklanacak.

