Okuyabileceğiniz En İyi 10 Nörobilim Kitabı

'Beyin, sürekli öğrenen ve değişen bir hikâye anlatıcısıdır,' diyor Lisa Feldman Barrett. Ben de tam olarak bunu düşünüyorum. Her an, her deneyim ve her duygu, beynimizde yeni yollar açıyor, eski izleri değiştiriyor. Kendimizi, dünyayı ve başkalarını nasıl gördüğümüz, aslında beynimizin yazdığı bir hikâyeden ibaret. Nörobilim, sadece bilim insanlarının değil, hepimizin hayatını etkileyen bir alan. Çünkü duyduklarımız, hissettiklerimiz, alışkanlıklarımız, hatta özgür irade dediğimiz kavram bile beynimizin karmaşık yapısına dayanıyor.

İşte bu yüzden, beynin büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyenler için en iyi 10 nörobilim kitabını bir araya getirdim. Duygulardan karar almaya, bilinçten algıya kadar birçok konuyu ele alan bu kitaplar, zihnimizi anlamak için sağlam bir rehber olacak.

Hazırsanız, beynimizin sırlarını çözmek için birlikte bir yolculuğa çıkalım.