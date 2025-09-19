Okula Dönüş Hazırlıklarında Sen Nasıl Bir Ebeveyn Oluyorsun?
Okula dönüş telaşı her evde farklı yaşanıyor. Kimimiz alışverişini haftalar öncesinden yaparken kimimiz de son günlerde panikle ihtiyaçları tamamlamaya çalışıyor. Peki sen bu hazırlık telaşında nasıl bir ebeveyn oluyorsun? Hazırsan başlayalım!
1. Kırtasiye alışverişi için bir dükkana girdin, ne yaparsın?
2. Alışverişi genelde nereden yaparsın?
3. Okulda giyilen kıyafetler konusunda yaklaşımın nasıldır?
4. Ütü işi sana göre…
5. Çocuğuna destek olmak için okula dönüş sürecinde neler yaparsın?
6. Çocuğunun bir defteri eksik çıktı, ne yaparsın?
7. Okulun başlamasına günler kala akşam rutininiz nasıl olur?
8. Peki okul dönemine hazırlık sürecini tek kelimeyle anlatman gerekseydi ne derdin?
Organize ve planlı bir ebeveynsin!
Akışına bırakan rahat bir ebeveynsin!
İndirimleri kovalayan bir ebeveynsin!
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
