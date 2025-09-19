onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Okula Dönüş Hazırlıklarında Sen Nasıl Bir Ebeveyn Oluyorsun?

etiket Okula Dönüş Hazırlıklarında Sen Nasıl Bir Ebeveyn Oluyorsun?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 20:33

Okula dönüş telaşı her evde farklı yaşanıyor. Kimimiz alışverişini haftalar öncesinden yaparken kimimiz de son günlerde panikle ihtiyaçları tamamlamaya çalışıyor. Peki sen bu hazırlık telaşında nasıl bir ebeveyn oluyorsun? Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kırtasiye alışverişi için bir dükkana girdin, ne yaparsın?

2. Alışverişi genelde nereden yaparsın?

3. Okulda giyilen kıyafetler konusunda yaklaşımın nasıldır?

4. Ütü işi sana göre…

5. Çocuğuna destek olmak için okula dönüş sürecinde neler yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çocuğunun bir defteri eksik çıktı, ne yaparsın?

7. Okulun başlamasına günler kala akşam rutininiz nasıl olur?

8. Peki okul dönemine hazırlık sürecini tek kelimeyle anlatman gerekseydi ne derdin?

Organize ve planlı bir ebeveynsin!

Sen her detayı önceden düşünen, listeler çıkaran ve son dakika paniği yaşamamak için işleri günler öncesinden halleden ebeveynlerdensin. Çocuğunun defterinden silgisine, beslenme çantasından spor ayakkabısına kadar her şeyin tam olmasını çok önem veriyorsun. Bu titiz yaklaşım bazen seni yorsa da düzenli olmanın verdiği güvenle okul dönemi senin için her zaman oldukça sorunsuz ilerliyor.

Akışına bırakan rahat bir ebeveynsin!

“Bir şekilde hallederiz” senin motto gibi! Sen işlerin illa günler öncesinden hazır olmasına takılmıyor, çoğu şeyi zamana bırakıyorsun. Bu yaklaşım bazen ufak aksilikler yaşamana neden olsa da stres yapmayan tavrın sayesinde çocuğuna da rahat bir enerji yansıtıyorsun. Senin için en önemli şey, her şeyin kusursuz olması değil aile içinde huzurlu olmak.

İndirimleri kovalayan bir ebeveynsin!

Senin için okula dönüş süreci sadece alışveriş değil, aynı zamanda gerçek bir fırsat avı! Kırtasiye, kıyafet ya da spor malzemesi olsun; sen her şeyin en uygun fiyatlısını bulmaya çalışıyorsun. İndirimleri takip ediyor, online sitelerde kampanya kovalıyor, hatta bazen sırf indirim günü için alışverişi erteliyorsun. Evet, bu durum bazen son dakikaya kalmana neden olabiliyor ama senin için önemli olan bütçeni sarsmadan çocuğunun tüm ihtiyaçlarını alabilmek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın