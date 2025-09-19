Okula Dönüş Hazırlıklarında Sen Nasıl Bir Ebeveyn Oluyorsun?

Senin için okula dönüş süreci sadece alışveriş değil, aynı zamanda gerçek bir fırsat avı! Kırtasiye, kıyafet ya da spor malzemesi olsun; sen her şeyin en uygun fiyatlısını bulmaya çalışıyorsun. İndirimleri takip ediyor, online sitelerde kampanya kovalıyor, hatta bazen sırf indirim günü için alışverişi erteliyorsun. Evet, bu durum bazen son dakikaya kalmana neden olabiliyor ama senin için önemli olan bütçeni sarsmadan çocuğunun tüm ihtiyaçlarını alabilmek!