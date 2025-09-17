Okula Dönüş Hazırlıklarına Göre Senin Gerçek Hayattaki Süper Gücünü Açıklıyoruz!
Okul hazırlıkları başladı! Çocuğunun defterinden kıyafetine, beslenmesinden spor ayakkabısına kadar halletmen gereken birçok detay var. Tüm bunların üstesinden gizli süper gücün sayesinde geliyor olabilir misin? 🤔 Cevabı bu testte birlikte bulalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Okula dönüşte çocuğun adına seni en çok heyecanlandıran şey ne?
2. Okul sabahı nasıl bir kahvaltı hazırlarsın?
3. Çocuğun için hangi öğle yemeği menüsünü tercih edersin?
4. Peki, kırtasiye alışverişinde nasıl davranırsın?
5. Okul öncesi evde en çok ne değişir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki, okul sezonunda yeme-içme alışkanlıkları ne durumda olur?
7. Söyle bakalım, çocuğun hangi derste daha başarılı olsun istersin?
8. Çocuğunun okul çantasında olmazsa olmaz dediğin şey hangisi?
Senin süper gücün yaratıcılık!
Senin gücün strateji!
Senin süper gücün, bitmek bilmeyen enerjin!
Senin süper gücün liderliğin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın