Öksürük ve Gribi Şıp Diye Kesen Bitkisel Mucizeler!

Öksürük ve Gribi Şıp Diye Kesen Bitkisel Mucizeler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 09:00

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklarla mücadele de arttı. Özellikle okula giden çocuklar, sık sık hastalanabiliyor. Geçmeyen öksürük, grip, ateş vücudu yorgun düşürebiliyor. Öksürük, vücudumuzu bakteri ve virüs gibi istenmeyen patojenlerden koruyan bir refleks olsa da uzun süreli yaşandığı zamanlarda can sıkıcı olabiliyor.

Öksürüğü ve gribi 'şıp diye' kesen doğal yöntemler ise herkes tarafından merak ediliyor.

İşte öksürüğe ve gribe iyi gelen doğal yöntemler!

Öksürük, vücudumuzu bakteri ve virüs gibi istenmeyen patojenlerden koruyan bir reflekstir.

Fakat uzun süren öksürük, vücudumuz için zararlı olabilir. İnatçı öksürükler özellikle mevsim geçişlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Halsizlik, ateş, öksürük hayat kalitemizi doğrudan etkiler. Bu nedenle birçok insan öksürükten kurtulmanın doğal yollarını arıyor.

Öksürük krizi başladığı anda öksürüğünüzü rahatlatmak için yapabileceğiniz bazı basit adımlar var;

  • Sıcak bir duş alın: Sıcak su buharı solunum yollarınızı rahatlatacaktır. Eğer duş alamıyorsanız, derin bir kabı kaynar suyla doldurup başınızı üzerine tutun ve buharı soluyun. (Aman dikkat, kendinizi yakmayın)

  • Pastil kullanın: Öksürük pastilleri acil durumlarda oldukça yararlıdır. Mentol veya mürver özü içeren pastilleri deneyin.

  • Tuzlu suyla gargara yapın: Tuzlu su, balgamı gevşetip incelterek öksürmeyi kolaylaştırır.

  • Bal tüketin: Bal, öksürük ilaçları kadar etkilidir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellik gösterir, bu nedenle sizi hasta eden bakteri ve virüsleri öldürür.

  • Sıcak içecekler için: Sıcak çay ve çorba gibi diğer sıcak sıvılar boğaz ağrısını yatıştırır.

Peki kuru öksürük nasıl geçer?

Öksürük, soğuk algınlığı, gripCovid-19, alerji veya astım gibi hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle öksürüğün altında yatan nedeni belirlemek tedavi için kolaylaştırıcı olacaktır. Bol su içmek, öksürük önleyici şuruplar, ballı limonlu su, zencefil, zerdeçal ve genel olarak boğazı nemlendirmek kuru öksürüğe iyi gelir.

Öte yandan, öksürüğünüzü tedavi etmek ve önlemek için yapabileceğiniz bazı yaşam tarzı değişiklikleri de mevcut:

Beslenme alışkanlıklarında değişiklik:

Asit reflüsü, kuru öksürüğün en yaygın nedenlerinden biridir. Mide asidinin yemek borusuna (boğazı mideye bağlayan tüp) doğru geriye akmasına neden olur.

Aşağıdakiler gibi mide ekşimesine neden olan yiyecek ve içeceklerden kaçınmaya çalışın:

  • Alkol

  • Kafein

  • Çikolata

  • Yüksek yağlı veya kızarmış yiyecekler

  • Acılı yiyecekler

Beslenmenize probiyotik ekleyin:

Probiyotikler, bağışıklık sistemini destekleyen faydalı bağırsak bakterileridir. Bu bakteriler öksürüğü baskılamaz, ancak güçlü bir bağışıklık sistemi öksürüğün süresini kısaltabilir.

Eğer 10-14 günden daha uzun süren öksürük, kanlı öksürük, ateş, gece terlemeleri, hızla başlayan şiddetli bir öksürük varsa bir sağlık kuruluşuna gitmeyi ihmal etmeyin.

