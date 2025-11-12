onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 21:03

Kasım ayı denince akla ilk gelen özel günlerden biri Öğretmenler Günü oluyor. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası bu anlamlı günü kutlamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlerin emeklerini onurlandırmak açısından büyük önem taşıyor. 

Peki 2025 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? 24 Kasım resmi tatil mi, okullar o gün açık mı olacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmenler Günü Ne Zaman?

Öğretmenler Günü Ne Zaman?

Her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği günü simgeliyor.

11 Kasım 1928’de Atatürk’e 'Başöğretmen' unvanı verilmiş, 24 Kasım’da yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi ile bu unvan resmileşmişti. 1981 yılında, Atatürk’ün 100. doğum yılı vesilesiyle 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılı için Öğretmenler Günü, 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl farklı günlerde kutlansa da tarih sabit kalıyor. Öğretmenlerin emeklerinin kutlandığı bu anlamlı gün, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

24 Kasım, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım 2025 Pazartesi günü okullar, bankalar, noterler, borsa, hastaneler, eczaneler ve kamu kurumları normal çalışma düzenine devam edecek.

Yani Öğretmenler Günü, özel bir kutlama günü olsa da resmî tatil statüsünde değildir. Gün boyu rutin çalışma saatleri geçerli olacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

24 Kasım Öğretmenler Günü Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

24 Kasım Öğretmenler Günü, okullarda tam gün eğitim olarak devam edecek. Öğrenciler derslerine normal saatlerde katılacak ancak bazı okullarda öğretmenlere özel programlar ve kutlamalar yapılabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın