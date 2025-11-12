Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

Kasım ayı denince akla ilk gelen özel günlerden biri Öğretmenler Günü oluyor. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası bu anlamlı günü kutlamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlerin emeklerini onurlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

Peki 2025 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? 24 Kasım resmi tatil mi, okullar o gün açık mı olacak?