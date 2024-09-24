Öğrenciyle ilişkiye Giren Öğretmenden Pişkin Savunma: ''15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmiyordum''
Öğrenciyle ilişkiye Giren Öğretmenden Pişkin Savunma: ''15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmiyordum''
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel okulda skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni, 14 yaşındaki öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mahkemede savunma yapan öğretmen, ''15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum'' dedi. Öğretmene 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
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Edinilen bilgiye göre, özel okulda görevli 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç. 14 yaşındaki öğrencisi ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı.
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Bir süre sonra öğretmen, öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. Oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa gitti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan öğrenci, öğretmeniyle sosyal medya üzerinden mesajlaştıklarını ve aralarında yakınlaşma olduğunu anlattı. Öğretmeniyle 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen öğrenci, kendi isteğiyle birlikte olduklarını ancak durumu ailesinin öğrenmesi üzerine utandığı için şikâyetçi olduğunu vurguladı.
Olay sonrası gözaltına alınan 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni ifadesinde, "Cinsel birliktelik yaşamadık. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum, bana 16 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım" dediği görüldü. Öğretmen, 'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçları kapsamında 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Ancak tutuklu yargılanan öğretmen 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tutuksuz yargılama devam ederken kararın onanması sonrası öğretmen yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilecek.
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