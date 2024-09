Dur Artık be Adam, Düştük! Henry Cavill Space Marine 2 Oynadığı Anları Paylaştı

Superman ve The Witcher dizisinde Geralt of Rivia gibi karakterlere de hayat vermiş olan oyuncunun oyun dünyasıyla hayli sıkı bağları var. The Witcher dizisinden dizinin kitap ve oyunlara bağlı kalmaması sebebiyle senaristlerle yaşanan tartışma sonucunda ayrıldığı iddiaları dolaşan ünlü oyuncu aynı zamanda Warhammer 40,000 evreninin de tutkunu.