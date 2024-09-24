Dur Artık be Adam, Düştük! Henry Cavill Space Marine 2 Oynadığı Anları Paylaştı

Oyun oynadığı andan bir kare paylaşan Henry Cavill 'Gerçekten, çok iyi iş çıkardılar, değil mi? Ölüm Meleği zorluğunda senaryoyu tek başıma tamamlayamadım (ya da en azından kendi başıma tamamlamaya sabrım kalmadı! ) bunu seviyorum!

PvP'yi seviyorum ve gerçekten büyümesini ve genişlemesini iple çekiyorum - Kesinlikle harika olma potansiyeline sahip! Sorumluluk Reddi: Oyun geliştirme hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bu yüzden kurduğum hayalleri gerçekleştirmek oldukça zor olabilir!' ifadelerini kullandı.