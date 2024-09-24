Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Dur Artık be Adam, Düştük! Henry Cavill Space Marine 2 Oynadığı Anları Paylaştı

Dur Artık be Adam, Düştük! Henry Cavill Space Marine 2 Oynadığı Anları Paylaştı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 14:15

Oyun dünyasıyla hayli içli dışlı olduğunu bildiğimiz ünlülerden olan Henry Cavill ortalığı kasıp kavuran Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynadığı anları paylaştı ve oyun hakkındaki görüşlerini anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü oyuncu Henry Cavill'in sıkı bir geek ve oyun hayranı olduğu sır değil.

Ünlü oyuncu Henry Cavill'in sıkı bir geek ve oyun hayranı olduğu sır değil.

Superman ve The Witcher dizisinde Geralt of Rivia gibi karakterlere de hayat vermiş olan oyuncunun oyun dünyasıyla hayli sıkı bağları var. The Witcher dizisinden dizinin kitap ve oyunlara bağlı kalmaması sebebiyle senaristlerle yaşanan tartışma sonucunda ayrıldığı iddiaları dolaşan ünlü oyuncu aynı zamanda Warhammer 40,000 evreninin de tutkunu.

Henry Cavill şimdilerde ise ortalığı sallayan Warhammer 40,000: Space Marine 2'ye düşmüş gibi görünüyor1

Henry Cavill şimdilerde ise ortalığı sallayan Warhammer 40,000: Space Marine 2'ye düşmüş gibi görünüyor1

Oyun oynadığı andan bir kare paylaşan Henry Cavill 'Gerçekten, çok iyi iş çıkardılar, değil mi? Ölüm Meleği zorluğunda senaryoyu tek başıma tamamlayamadım (ya da en azından kendi başıma tamamlamaya sabrım kalmadı! ) bunu seviyorum!

PvP'yi seviyorum ve gerçekten büyümesini ve genişlemesini iple çekiyorum - Kesinlikle harika olma potansiyeline sahip! Sorumluluk Reddi: Oyun geliştirme hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bu yüzden kurduğum hayalleri gerçekleştirmek oldukça zor olabilir!' ifadelerini kullandı.

Henry Cavill'in oyun keyfini paylaştığı anlara oyunun geliştiricisi ve hayranlardan da tepkiler gecikmedi.

Henry Cavill'in oyun keyfini paylaştığı anlara oyunun geliştiricisi ve hayranlardan da tepkiler gecikmedi.

Geliştirici Focus Entertainment'ın resmi Instagram hesabı Cavill'e 'İmparator'un en iyi savaşçısı oynarken iyi olduğunu bilirsiniz' şeklinde yanıt verdi.

"Adam sadece Superman değil, daha da havalısı"

"Adam sadece Superman değil, daha da havalısı"

"Herkes oyundaki ismini görmek için zoom yapıyor"

"Herkes oyundaki ismini görmek için zoom yapıyor"

Henry Cavill'in ekrandaki isim kısmına hayır anlamına gelen 'nope' kelimesini yapıştırdığını da belirtmeden geçmeyelim. 😎

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın