Dur Artık be Adam, Düştük! Henry Cavill Space Marine 2 Oynadığı Anları Paylaştı
Dur Artık be Adam, Düştük! Henry Cavill Space Marine 2 Oynadığı Anları Paylaştı
Oyun dünyasıyla hayli içli dışlı olduğunu bildiğimiz ünlülerden olan Henry Cavill ortalığı kasıp kavuran Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynadığı anları paylaştı ve oyun hakkındaki görüşlerini anlattı.
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Ünlü oyuncu Henry Cavill'in sıkı bir geek ve oyun hayranı olduğu sır değil.
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Henry Cavill şimdilerde ise ortalığı sallayan Warhammer 40,000: Space Marine 2'ye düşmüş gibi görünüyor1
Henry Cavill'in oyun keyfini paylaştığı anlara oyunun geliştiricisi ve hayranlardan da tepkiler gecikmedi.
"Adam sadece Superman değil, daha da havalısı"
"Herkes oyundaki ismini görmek için zoom yapıyor"
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