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Yeni State of Play İçin Sony'den Tarih Geldi: 20'den Fazla Oyun Göreceğiz

Yeni State of Play İçin Sony'den Tarih Geldi: 20'den Fazla Oyun Göreceğiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 13:01

Sony kanadından bir süredir beklenen açıklama nihayet geldi. 20'den fazla duyuru göreceğimiz yeni State of Play etkinliğinin tarihi nihayetinde belli oldu.

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Sony'nin yeni bir State of Play etkinliğiyle karşımıza çıkacağı söylentileri bir süredir konuşuluyordu.

Sony'nin yeni bir State of Play etkinliğiyle karşımıza çıkacağı söylentileri bir süredir konuşuluyordu.

PlayStation dünyasına dair önemli duyuruların yapıldığı ve en son güncellemelerin paylaşıldığı State of Play'ler oyuncuların haliyle merakla takip ettiği etkinlikler.

Sony kanadından nihayet beklenen duyuru geldi. Yeni State of Play sunumu için tarih açıklandı.

Sony kanadından nihayet beklenen duyuru geldi. Yeni State of Play sunumu için tarih açıklandı.

Sony kanadından gelen açıklamaya göre sıradaki State of Play etkinliği 25 Eylül TSİ 01:00'da gerçekleşecek. Bu State of Play'de oyun duyurularının yanında PlayStation 5 Pro'nun da resmi tanıtımı ilk kez yapılacak.

Peki bu State of Play'de bizleri neler bekliyor?

Peki bu State of Play'de bizleri neler bekliyor?

PlayStation'ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden izlenebilecek etkinlikte açıklamaya göre 20'den fazla oyun duyurusu göreceğiz. Bunların önemli bir kısmının remastered olacağı daha öncesinde bolca konuşulmuştu. Yarım saatten uzun süreceği duyurulan etkinlikte büyük oyun duyurusu alıp almayacağımızı ise hep birlikte göreceğiz.

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