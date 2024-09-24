Yeni State of Play İçin Sony'den Tarih Geldi: 20'den Fazla Oyun Göreceğiz

PlayStation'ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden izlenebilecek etkinlikte açıklamaya göre 20'den fazla oyun duyurusu göreceğiz. Bunların önemli bir kısmının remastered olacağı daha öncesinde bolca konuşulmuştu. Yarım saatten uzun süreceği duyurulan etkinlikte büyük oyun duyurusu alıp almayacağımızı ise hep birlikte göreceğiz.