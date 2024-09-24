Yeni State of Play İçin Sony'den Tarih Geldi: 20'den Fazla Oyun Göreceğiz
Yeni State of Play İçin Sony'den Tarih Geldi: 20'den Fazla Oyun Göreceğiz
Sony kanadından bir süredir beklenen açıklama nihayet geldi. 20'den fazla duyuru göreceğimiz yeni State of Play etkinliğinin tarihi nihayetinde belli oldu.
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Sony'nin yeni bir State of Play etkinliğiyle karşımıza çıkacağı söylentileri bir süredir konuşuluyordu.
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Sony kanadından nihayet beklenen duyuru geldi. Yeni State of Play sunumu için tarih açıklandı.
Peki bu State of Play'de bizleri neler bekliyor?
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