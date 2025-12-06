Öğrencilerin Okullarında ve Yurtlarında Verilen Yemekleri Paylaşarak Sitem Etti

Öğrencilik hayatı, ekonomik açıdan oldukça zorlu bir dönem. Bu süreçte, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların ücretsiz ya da makul bir maliyetle karşılanması büyük bir önem taşıyor haliyle. Bu, öğrencinin hem maddi yükünü hafifletir hem de eğitime odaklanmasını kolaylaştırır.

Öğrenciler üniversite yemekhanelerinde ve yurtlarda çıkan yemekleri sosyal medyada hesaplarından paylaşarak sitemde bulundu. 'Öğrencilere reva görülen bu mu?' diyerek paylaşılan videolara pek çok kişiden destek geldi.