Öğrencilerin Okullarında ve Yurtlarında Verilen Yemekleri Paylaşarak Sitem Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2025 - 17:42

Öğrencilik hayatı, ekonomik açıdan oldukça zorlu bir dönem. Bu süreçte, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların ücretsiz ya da makul bir maliyetle karşılanması büyük bir önem taşıyor haliyle. Bu, öğrencinin hem maddi yükünü hafifletir hem de eğitime odaklanmasını kolaylaştırır. 

Öğrenciler üniversite yemekhanelerinde ve yurtlarda çıkan yemekleri sosyal medyada hesaplarından paylaşarak sitemde bulundu. 'Öğrencilere reva görülen bu mu?' diyerek paylaşılan videolara pek çok kişiden destek geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Benzer bir görüntü de bir yurttan geldi.

Bir KYK Yurdu'nda çıkan köftenin sertliğini göstermek isteyen öğrenci o anları kaydetti. Köftenin sertliğinden kaşık büküldü.

