Noel’den Önce Noel Vardı: Türklerin Unutulan Bayramı Nardugan

Hayır, bu kadar basit değil.

Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:

🔹 Çam ağacı

🔹 Işıklar

🔹 Hediyeler

🔹 Karanlıktan aydınlığa geçiş fikri

bunların hiçbiri tek bir kültüre ait değil.

Noel, farklı coğrafyaların binlerce yıllık ortak hafızasının bugünkü adı.

Ve bu hafızanın önemli parçalarından biri de Türklerin Nardugan Bayramı.

Nardugan Bugün Neden Unutuldu?

Göçler

Din değişimleri

Yazılı kaynakların azlığı

Ama unuttuğumuz her şey yok olmuyor.

Bazen başka isimlerle, başka dillerle yaşamaya devam ediyor.

Belki de bugün Noel ağacına bakarken hissettiğimiz o sıcaklık,

binlerce yıl önce Orta Asya’da yakılan bir ateşin yankısıdır.

Bugün Nardugan / Naguhan Nerelerde Yaşıyor?

Rusya Federasyonu – Türkî Cumhuriyetler

Nardugan’a en güçlü referanslar İdil–Ural bölgesinde görülür:

Tataristan

“ Nardugan ” adı hâlâ bilinir

Kış gündönümüyle ilişkilendirilir

Bazı köylerde:

Gençlerin ev ev dolaştığı

Şarkılar söylendiği

Bereket dileklerinin yapıldığı folklorik kutlamalar vardır

Bugün daha çok halk kültürü / etnografik miras olarak yaşar.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

Burada Nardugan adı doğrudan kullanılmaz, ama anlamı yaşar.

Kış gündönümü

Güneşin dönüşü

Doğa döngüsü

Bu temalar:

Şamanik miras

Nevruz karşıtı kış ritüelleri

Ateş – ışık – bereket sembolleri

içinde dolaylı olarak bulunur.Yani içerik var, isim yok.

Türkiye’de:

Halk arasında aktif bir kutlama yok

Ama son yıllarda:

Akademik çevrelerde

Kültür tarihçileri arasında

Popüler tarih yazılarında

Nardugan yeniden hatırlanıyor.

Bazı üniversitelerde:

Konferans

Panel

Makale konusu

Sosyal medyada:

21–22 Aralık’ta

“Türklerin kadim kış bayramı” başlığıyla

paylaşımlar artıyor.

Azerbaycan

Nevruz çok baskın olduğu için

Nardugan doğrudan kutlanmaz

Ama güneş – ışık – doğa döngüsü fikri folklorda mevcuttur

Diaspora & Neo-Pagan / Türkçü Kültür Çevreleri

Son 10–15 yılda:

Türkiye

Avrupa

ABD

gibi yerlerde bazı gruplar:

Nardugan’ı sembolik olarak yeniden kutluyor

Çam ağacı

Nar

Mum

Ateş

gibi öğelerle modern, bilinçli ritüeller yapılıyor.

Bunlar dinî değil, kültürel kimlik temelli etkinlikler.

Nardugan bugün meydanlarda değil, hafızalarda yaşıyor.

Ama bazen bir bayramın gerçek gücü, kaç kişinin kutladığında değil,

kaç kişinin onu yeniden hatırlamaya başladığında saklıdır.