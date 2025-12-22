onedio
article/share
Noel'den Önce Noel Vardı: Türklerin Unutulan Bayramı Nardugan

Noel'den Önce Noel Vardı: Türklerin Unutulan Bayramı Nardugan

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
22.12.2025 - 09:18

Çam ağacı, ışıklar, hediyeler… Sandığımızdan çok daha eski bir hikâye bu.

Bugün Noel deyince aklımıza ne geliyor?

Hristiyan dostlarımızın

Çam ağacları

Işıklar

Hediyeler

Ve Aileleri ile  bir araya gelmeleri.

Peki size şunu söylesek:

Bütün bunlar, Orta Asya Türklerinin binlerce yıl önce kutladığı bir bayramdan geliyor olabilir mi?

Tanıştıralım: Nardugan Bayramı

Tanıştıralım: Nardugan Bayramı

Nardugan, eski Türklerde 21–22 Aralık kış gündönümünde kutlanan bir bayramdır.

Kelime anlamı çok net:

  • “Nar” → Güneş

  • “Doğan / Tugan” → Doğmak

Yani:

Güneşin yeniden doğuşu.

En uzun geceden sonra günlerin uzamaya başlaması, karanlığın yenilmesi ve ışığın geri dönüşü…

Türkler için bu, sadece astronomik değil, kozmik ve ruhani bir olaydı.

İşte işin en ilginç kısmı burada başlıyor.

Eski Türk inancında “Hayat Ağacı” (Akçam) kutsaldı.

Bu ağacın:

  • Göğü

  • Yeri

  • Yeraltını 

birbirine bağladığına inanılırdı.

Nardugan’da bu ağacın altına gidilir,

dallarına renkli bezler bağlanır,

dilekler dilenirdi.

Tanıdık geldi mi?

Evet, bugün Noel’de süslenen çam ağacının birebir karşılığı.

Nardugan sadece bir “inanç günü” değildi, aynı zamanda toplumsal bir bayramdı.

  • İnsanlar birbirlerine hediyeler verirdi

  • Evler ve ağaçlar ışıklarla süslenirdi

  • Büyükler, çocuklara umut ve bereket dilekleri sunardı

Çünkü inanç şuydu:

Güneş yeniden doğarsa, hayat da yeniden başlar.

Noel’in 25 Aralık’ta kutlanması tesadüf değildir.

Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu döneminde yayılırken:

  • Pagan bayramlarıyla

  • Yerel geleneklerle

bilinçli olarak örtüşecek şekilde şekillendi.

Roma’da:

  • Sol Invictus (Yenilmez Güneş)

  • Kuzey Avrupa’da:

  • Yule

Orta Asya’da ise:

  • Nardugan

Hepsi aynı şeyi anlatıyordu:

Güneşin dönüşü.

Noel, bu kadim güneş bayramlarının üzerine inşa edilmişti.

Yani Noel Türk Bayramı mı?

Yani Noel Türk Bayramı mı?

Hayır, bu kadar basit değil.

Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:

🔹 Çam ağacı

🔹 Işıklar

🔹 Hediyeler

🔹 Karanlıktan aydınlığa geçiş fikri

bunların hiçbiri tek bir kültüre ait değil.

Noel, farklı coğrafyaların binlerce yıllık ortak hafızasının bugünkü adı.

Ve bu hafızanın önemli parçalarından biri de Türklerin Nardugan Bayramı.

Nardugan Bugün Neden Unutuldu?

  • Göçler

  • Din değişimleri

  • Yazılı kaynakların azlığı

Ama unuttuğumuz her şey yok olmuyor.

Bazen başka isimlerle, başka dillerle yaşamaya devam ediyor.

Belki de bugün Noel ağacına bakarken hissettiğimiz o sıcaklık,

binlerce yıl önce Orta Asya’da yakılan bir ateşin yankısıdır.

Bugün Nardugan / Naguhan Nerelerde Yaşıyor?

Rusya Federasyonu – Türkî Cumhuriyetler

Nardugan’a en güçlü referanslar İdil–Ural bölgesinde görülür:

Tataristan

  • Nardugan” adı hâlâ bilinir

  • Kış gündönümüyle ilişkilendirilir

  • Bazı köylerde:

  • Gençlerin ev ev dolaştığı

  • Şarkılar söylendiği

  • Bereket dileklerinin yapıldığı folklorik kutlamalar vardır

Bugün daha çok halk kültürü / etnografik miras olarak yaşar.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

Burada Nardugan adı doğrudan kullanılmaz, ama anlamı yaşar.

  • Kış gündönümü

  • Güneşin dönüşü

  • Doğa döngüsü

Bu temalar:

  • Şamanik miras

  • Nevruz karşıtı kış ritüelleri

  • Ateş – ışık – bereket sembolleri

içinde dolaylı olarak bulunur.Yani içerik var, isim yok.

Türkiye’de:

  • Halk arasında aktif bir kutlama yok

  • Ama son yıllarda:

  • Akademik çevrelerde

  • Kültür tarihçileri arasında

  • Popüler tarih yazılarında 

Nardugan yeniden hatırlanıyor.

Bazı üniversitelerde:

  • Konferans

  • Panel

  • Makale konusu

Sosyal medyada:

  • 21–22 Aralık’ta

  • “Türklerin kadim kış bayramı” başlığıyla

paylaşımlar artıyor.

Azerbaycan

  • Nevruz çok baskın olduğu için

  • Nardugan doğrudan kutlanmaz

  • Ama güneş – ışık – doğa döngüsü fikri folklorda mevcuttur

Diaspora & Neo-Pagan / Türkçü Kültür Çevreleri

Son 10–15 yılda:

  • Türkiye

  • Avrupa

  • ABD

gibi yerlerde bazı gruplar:

  • Nardugan’ı sembolik olarak yeniden kutluyor

  • Çam ağacı

  • Nar

  • Mum

  • Ateş

gibi öğelerle modern, bilinçli ritüeller yapılıyor.

Bunlar dinî değil, kültürel kimlik temelli etkinlikler.

Nardugan bugün meydanlarda değil, hafızalarda yaşıyor.

Ama bazen bir bayramın gerçek gücü, kaç kişinin kutladığında değil,

kaç kişinin onu yeniden hatırlamaya başladığında saklıdır.

Modern Dünyada Nardugan Nasıl Yeniden Kutlanabilir?

Modern Dünyada Nardugan Nasıl Yeniden Kutlanabilir?

Daha az tüketim, daha çok anlamla.

1. Çam Ağacı Değil, Nardugan Ağacı

Noel ağacını kopyalamaya gerek yok.

Ama onun köklerindeki anlamı geri çağırabiliriz.

Nasıl?

  • Gerçek bir çam ya da evde büyük bir dal

  • Üzerine:

  • Nar (bereket)

  • Kırmızı–altın ipler (güneş & yaşam)

  • Küçük mumlar / ışıklar

  • Dallara:

  • Dilekler yazılmış küçük kâğıtlar

Bu bir süsleme değil, niyet ritüeli.

2. Ateş & Mum Ritüeli 

Nardugan’ın özü: Karanlıktan ışığa geçiş.

Modern versiyon:

  • Balkon, bahçe ya da masa üzerinde:

  • 1 büyük mum (Güneş)

  • 4 küçük mum (mevsimler)

  • Her mum yakılırken:

  • “Bu yıl neyi geride bırakıyorum?”

  • “Yeni güneşle neyi çağırıyorum?”

Gösteriş yok, kalabalık şart değil.

3. Nardugan Sofrası: Kışın Bereketi

Temel fikir:

Kışın sunduklarıyla, paylaşarak.

  • Nar

  • Kuru meyveler

  • Ceviz, badem

  • Ekmek

  • Şarap / nar şerbeti / sıcak içecek

Masada herkes:

“Bu yıl için tek bir dilek” söyler.

4. Hediyeler: Satın Alınmış Değil, Anlamlı

Nardugan hediyesi pahalı olmaz.

Örnekler:

  • El yazısıyla yazılmış bir mektup

  • Bir kitap

  • Bir mum

  • Bir tohum

  • Bir söz:

“Bu yıl senin için buradayım.”

Hediyenin özü: bereket & bağ.

5. Doğaya Dokunan Nardugan

Modern çağın en güçlü eklemesi bu olabilir.

  • Bir ağaç dikmek

  • Bir hayvan barınağına bağış

  • Bir çocuk için kitap almak

  • Bir müzeye, kültür projesine destek

Güneş geri dönüyorsa, biz de dünyaya bir şey geri vermeliyiz.

6. Şehirli Versiyon: “Işık Yürüyüşü”

Arkadaşlarla:

  • Akşam kısa bir yürüyüş

  • Telefonlar kapalı

  • Sonunda bir yerde:

  • Çay

  • Mum

  • Sohbet

Amaç:

Yılın en uzun gecesinde bilinçli olarak yavaşlamak.

7. Dijital Nardugan 

Gen Z için şart 

  • 21 Aralık’ta:

  • Tek bir fotoğraf, tek bir cümle

“Bugün güneş geri dönüyor.

Ben de kendime dönüyorum.

#Nardugan”

Nardugan’ı geri getirmek, eskiye dönmek değil.

Karanlıkla barışmayı,

ışığı sabırla beklemeyi

ve yeniden başlamayı hatırlamak.

Bazen en kadim bayramlar,

modern dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeydir.

Bu yazı “Noel bizimdi” demek için değil.

Bu yazı şunu hatırlatmak için:

Kültürler rakip değil, akrabadır.

Ve ışık, her zaman karanlıktan sonra doğar.

Tıpkı Nardugan’da olduğu gibi. 

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
