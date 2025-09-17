Nihal Candan'ı Mezarda Ziyaret Eden Anne Umut Candan'dan Takipçilere Sitem Dolu Sözler: "Acımadan Öldürdünüz"

Sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşım yapan Umut Candan, Nihal'in takipçilerine seslendi:

'Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz, onu yok ettiniz? Sadece ve sadece neşeli ve hayat doluydu. Kendi halinde, kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz. Her şey sonuçta elinizin altında değil miydi? Ünlü etmeseydiniz çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı. Çünkü onun gibi olmak istiyordunuz olamıyordunuz. Kaçınız hem güzel hem zeki hem tahsilli hem kariyerli hem merhametli hem vicdanlı hem de ailesi tarafından sevilen biri? Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimle de olmazdı. Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız ve o lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız, sonunda da acımadan öldürdünüz. Psikolojik şiddet en tehlikeli şiddet türüdür çünkü sinsidir. Açtığı yaraları gözle göremezsiniz ve ruh farkında olmadan sürekli kan kaybeder. Sonunda dayanamaz ölür. Tıpkı masum kuzum güzel bebeğim Nihal'im gibi... Hepinizi Allah'a havale ediyorum, amin.'