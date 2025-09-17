onedio
Nihal Candan'ı Mezarda Ziyaret Eden Anne Umut Candan'dan Takipçilere Sitem Dolu Sözler: "Acımadan Öldürdünüz"

Nihal Candan'ı Mezarda Ziyaret Eden Anne Umut Candan'dan Takipçilere Sitem Dolu Sözler: "Acımadan Öldürdünüz"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2025 - 15:05

21 Haziran'da anoreksiya hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, küçük kızı Su ile birlikte Nihal Candan'ın mezarını ziyaret etti. Nihal'in takipçilerine sitem dolu sözler eden Umut Candan, 'Acımadan öldürdünüz' dedi.

İşte Benim Stilim ile tanıdığımız Nihal Candan, cezaevinde yakalandığı anoreksiya hastalığı sebebiyle 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

İşte Benim Stilim ile tanıdığımız Nihal Candan, cezaevinde yakalandığı anoreksiya hastalığı sebebiyle 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

Henüz 30 yaşında olan Nihal Candan'ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Başta ailesi olmak üzere tanıyan tanımayan pek çok insan yasını ve sitemini sosyal medyadan paylaştı.

Anne Umut Candan, kaybettiği kızının yasını tutmaya devam ederken küçük kızı Su ile birlikte Nihal'in mezarını ziyaret etti.

Anne Umut Candan, kaybettiği kızının yasını tutmaya devam ederken küçük kızı Su ile birlikte Nihal'in mezarını ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşım yapan Umut Candan, Nihal'in takipçilerine seslendi: 

'Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz, onu yok ettiniz? Sadece ve sadece neşeli ve hayat doluydu. Kendi halinde, kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz. Her şey sonuçta elinizin altında değil miydi? Ünlü etmeseydiniz çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı. Çünkü onun gibi olmak istiyordunuz olamıyordunuz. Kaçınız hem güzel hem zeki hem tahsilli hem kariyerli hem merhametli hem vicdanlı hem de ailesi tarafından sevilen biri? Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimle de olmazdı. Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız ve o lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız, sonunda da acımadan öldürdünüz. Psikolojik şiddet en tehlikeli şiddet türüdür çünkü sinsidir. Açtığı yaraları gözle göremezsiniz ve ruh farkında olmadan sürekli kan kaybeder. Sonunda dayanamaz ölür. Tıpkı masum kuzum güzel bebeğim Nihal'im gibi... Hepinizi Allah'a havale ediyorum, amin.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
mila

HAKLI...

Handan Kargın

Öfff, bi defolup gidin be, resimlerinizi çekip çekip yayınlayıp, sonra da şikayet?? valla bizim aklımıza hic yakınlarımızın mezarlarına gidip, yatıp fotoğraf... Devamını Gör

