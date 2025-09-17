Nihal Candan'ı Mezarda Ziyaret Eden Anne Umut Candan'dan Takipçilere Sitem Dolu Sözler: "Acımadan Öldürdünüz"
21 Haziran'da anoreksiya hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, küçük kızı Su ile birlikte Nihal Candan'ın mezarını ziyaret etti. Nihal'in takipçilerine sitem dolu sözler eden Umut Candan, 'Acımadan öldürdünüz' dedi.
İşte Benim Stilim ile tanıdığımız Nihal Candan, cezaevinde yakalandığı anoreksiya hastalığı sebebiyle 21 Haziran'da hayatını kaybetti.
Anne Umut Candan, kaybettiği kızının yasını tutmaya devam ederken küçük kızı Su ile birlikte Nihal'in mezarını ziyaret etti.
