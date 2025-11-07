onedio
Nejat İşler, Kendisine Kafa Atan Muhabir Hakkında İlk Kez Konuştu

Nejat İşler, Kendisine Kafa Atan Muhabir Hakkında İlk Kez Konuştu

Nejat İşler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 17:49

Oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz haftalarda bir magazin muhabirinin kendisine kafa atmasıyla gündeme gelmişti. Beyaz TV muhabirinin kafa atması sonucunda herhangi bir açıklama yapmayan İşler, olaydan sonra ilk kez Mirgün Cabas'a konuştu.

KAYNAK: Mirgün Cabas

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine Nejat İşler ve kendisine kafa atan muhabirin tartışması damga vurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine Nejat İşler ve kendisine kafa atan muhabirin tartışması damga vurmuştu.

Mekan çıkışı Beyaz TV muhabirinin röportaj ısrarı sonrasında küfür eden Nejat İşler, muhabirin kendisine kafa atmasıyla çileden çıkmıştı. Söz konusu olayın ardından Nejat İşler cephesinden hiçbir açıklama gelmezken oyuncu, Mirgün Cabas'ın programında konuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Nejat İşler, kendisine kafa atan muhabir hakkında şu sözleri söyledi:

Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Nejat İşler, kendisine kafa atan muhabir hakkında şu sözleri söyledi:

“Gittiğim bir dükkân var, orada güvenlik şefi bir arkadaşım var. Normalde magazinci gelmez ama arada gelirler. Gelince de güvenlik şefi ‘Neco, çocuklar geldiler, beş dakika konuşup gidecekler’ der. Duruma göre kabul ederim. Bazen çok kötü olurum, ‘Bugün affetsinler’ derim. Ama çoğunlukla konuşurum.

O gün ‘Bugün olmasın’ dedim, söz verdi. Ama sonra hop, yolda karşıma çıktı. ‘Ne konuştuk biraz önce? Ne söz verdin sen bana?’ diye sordum. Kızgınlığım sadece oydu.”

Nejat İşler, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Nejat İşler, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman konuştum ama bazen de insan durmak ister. Herkesin kötü bir günü olabilir. O gün de benim için öyle bir gündü. Eskiden çok fenaydı, bu biraz durulmuş halleri. Eskiden bize kameranın altından tekme atarlardı. İttirirlerdi, çelme takarlardı. Bir arkadaşımın mobileti vardı, onunla eğlenmeye gittik. Sonra çıktık, bindik mobilete. Arkadaşım basıyor, gitmiyor. Böyle garip gidiyoruz, ilerleyemiyoruz bir şekilde. Kameralar da bizi bırakmıyor, bizimle beraber koşuyorlar. Ertesi gün telefon geldi, bagaj lastikleri vardır ya, kancalı zincire takmışlar, düşelim diye.”

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
