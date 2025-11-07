Kim Der 62 Yaşında Diye? Yonca Evcimik, Albüm Lansmanında Gençlik Sırrını Verdi

'Bugün benim için önemli bir akşam. Hem yeni şarkım 'Lambada'yı kutluyorum hem de sevdiğim dostlarımla bir aradayım.' diyen Evcimik, genç kalmasının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtti.

'Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı ve fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum.'