Kim Der 62 Yaşında Diye? Yonca Evcimik, Albüm Lansmanında Gençlik Sırrını Verdi
62 yaşındaki pop şarkıcısı Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Lambada' için özel bir parti verdi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Evcimik, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sevilen sanatçı, güzellik ve gençlik sırrını vermekten çekinmedi.
KAYNAK: Sözcü
90'lara damga vuran şarkıların yorumcusu Yonca Evcimik, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla yeni şarkısı "Lambada"yı kutladı.
Yeni şarkısı "Lambada"nın heyecanını arkadaşlarıyla bir araya geldiği özel partiyle yaşayan 62 yaşındaki Yonca Evcimik, aynı zamanda genç kalma sırrını açıkladı.
Yonca Evcimik'in yeni şarkısı Lambada'yı buradan dinleyebilirsiniz:
