Kim Der 62 Yaşında Diye? Yonca Evcimik, Albüm Lansmanında Gençlik Sırrını Verdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 16:41

62 yaşındaki pop şarkıcısı Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Lambada' için özel bir parti verdi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Evcimik, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sevilen sanatçı, güzellik ve gençlik sırrını vermekten çekinmedi.

KAYNAK: Sözcü

90'lara damga vuran şarkıların yorumcusu Yonca Evcimik, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla yeni şarkısı "Lambada"yı kutladı.

Sözcü'nün haberine göre yakın dostları Yeliz, Faruk K, Zeyno Gönenç, Ebru Aydın, Özgür Aras ve Deniz Seki'yi 'Lambada' şarkısına özel hazırladığı koreografiyle karşılayan Yonca Evcimik, turuncu kıyafetiyle resmen göz kamaştırdı.

Yeni şarkısı "Lambada"nın heyecanını arkadaşlarıyla bir araya geldiği özel partiyle yaşayan 62 yaşındaki Yonca Evcimik, aynı zamanda genç kalma sırrını açıkladı.

'Bugün benim için önemli bir akşam. Hem yeni şarkım 'Lambada'yı kutluyorum hem de sevdiğim dostlarımla bir aradayım.' diyen Evcimik, genç kalmasının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtti.

'Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı ve fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum.'

Yonca Evcimik'in yeni şarkısı Lambada'yı buradan dinleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
