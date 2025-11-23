Ne Yazık ki İlişkinin Tükendiğini Gösteren 11 İşaret
İlişkiler her zaman öyle büyük kavgalarla bitmiyor. Bazen küçük işaretler de ilişkilerin tükendiğini gösterebiliyor. Bu işaretleri görüyorsan ilişkin bitmiş olabilir. Hangi işaretler peki bunlar, gel birlikte inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sessizlik, huzur demek değil!
2. Partnerin ne yapıyor merak etmiyor musun?
3. Konuşmayı başarmak mümkün mü?
4. Birlikte yapılan planlar yalan mı oldu?
5. Aranızda artık bir çekim yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eskiden sevimli bulduğun davranışlara şimdi gıcık oluyorsun.
7. Bu ilişkide kendin değilsin sanki!
8. Partnerinin sorunlarına ilgin hiç yok!
9. Konuşmalarda hiç derinlik kalmadı.
10. Aranızda özlem kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yan yanayken bile hep yalnız gibisin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın