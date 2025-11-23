Ne Yazık ki İlişkinin Tükendiğini Gösteren 11 İşaret

Hepimiz ilişki içinde partnerimiz ne yapıyor merak ediyoruz, itiraf edelim! Ama bir yerden sonra partnerinin ne yaptığını hiç merak etmiyor olabilirsin. Günü nasıl geçti merak etmiyorsun, nerede ne yapıyor pek umrunda değil. Bunlar artık ilişkinin tükendiğini gösteriyor işte!