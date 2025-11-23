onedio
Ne Yazık ki İlişkinin Tükendiğini Gösteren 11 İşaret

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.11.2025 - 23:46

İlişkiler her zaman öyle büyük kavgalarla bitmiyor. Bazen küçük işaretler de ilişkilerin tükendiğini gösterebiliyor. Bu işaretleri görüyorsan ilişkin bitmiş olabilir. Hangi işaretler peki bunlar, gel birlikte inceleyelim!

1. Sessizlik, huzur demek değil!

İlişkide sessizliğin bile bir anlamı var. Birlikte susabilmek partnerinle aranızdaki bağı güçlendiren bir etkiye sahip olabiliyor. Ama oturup konuşmaya başladığınızda konuşacak hiçbir şey yoksa o zaman bu sessizlik huzur değil, mesafe yaratıyor gibi.

2. Partnerin ne yapıyor merak etmiyor musun?

Hepimiz ilişki içinde partnerimiz ne yapıyor merak ediyoruz, itiraf edelim! Ama bir yerden sonra partnerinin ne yaptığını hiç merak etmiyor olabilirsin. Günü nasıl geçti merak etmiyorsun, nerede ne yapıyor pek umrunda değil. Bunlar artık ilişkinin tükendiğini gösteriyor işte!

3. Konuşmayı başarmak mümkün mü?

İlişkinizde artık her konuşma tartışmaya mı dönüyor? Partnerinle oturup karşılıklı konuşamıyor ve sürekli tartışıyorsanız aranızda bir şeyler kopmuş olabilir. Bu tartışmalar birbirinize katlanamadığınızı gösteriyor aslında. Arada bir tartışmak elbette olabilir ama devamlı hale geldiyse o zaman üzerine düşünmelisin bizce!

4. Birlikte yapılan planlar yalan mı oldu?

Eskiden her gününüzü birlikte planlıyordunuz belki. Ama artık bu durum değişti. Şimdi herkes kendi planını yapıyor, hatta belki birbirinize haber bile vermiyorsunuz. Birlikte yapacağınız planlar bile kimseyi heveslendirmiyor.

5. Aranızda artık bir çekim yok!

Yan yanayken eskiden sürekli temas halindeyken artık o duygu aranızda hiç yok. Dokunmak, sarılmak, el ele tutuşmak bu aralar pek içinden gelmiyor... Aranızdaki duygusal bağ artık olmadığı için fiziksel temas rahatsızlık veriyor, seks öncesi dakikalar bile keyifli gelmiyor... Eskiden sarılmak huzur verirken, şimdi kaçındığın bir şey olmaya başladı yani.

6. Eskiden sevimli bulduğun davranışlara şimdi gıcık oluyorsun.

İlk zamanlar partnerinde gördüğün ve 'Yaa, çok tatlı bu' dediğin davranışlar şimdilerde sana batıyor olabilir. Partnerine tahammül edemediğinde genelde böyle davranışlar görülüyor. Sevgin azaldıysa ve partnerinden rahatsız olmaya başladıysan ilişkin tükeniyor diyebiliriz.

7. Bu ilişkide kendin değilsin sanki!

İlişkide eskiden özgür ve kendin gibi hissederken artık hiç böyle hissetmiyorsun. Partnerinin yanında sanki rol yapıyor gibisin. Sürekli kendini değiştiriyor ve bir şeylere uyum sağlamak zorunda gibi hissediyorsun. Bu duygular senin kafanda bu ilişkiyi bitirdiğinin işaretleri.

8. Partnerinin sorunlarına ilgin hiç yok!

Partnerinin dertleri senin derdin olmalı. Ama ilişki tükeniyorsa artık kimse kimsenin derdiyle ilgili olmuyor. Yani partnerinin yaşadığı sıkıntılar pek ilgini çekmiyor. Anlattıklarını dinliyorsun ama mecburiyetten. Bunlar senin partnerine sevginin azaldığını hatta bittiğini gösteriyor.

9. Konuşmalarda hiç derinlik kalmadı.

Partnerinle oturup konuşuyorsunuz ama konuşmalar hep aynı. 'Ne yedin, ne yaptın, nasıl geçti?' gibi sıradan konuşmalar yani. Dışarıdan herhangi biriyle konuşur gibi konuşuyorsun. Anlattıklarını da öyle tam dinlemiyorsun, geçiştiriyorsun.

10. Aranızda özlem kalmadı.

Eskiden her an partnerinin yanında olmak istiyordun, biraz ayrı kalınca özlüyordun. Ama son zamanlarda yanında olmadığında hiç fark etmiyorsun bile. Hatta bazen partnerinle görüşmediğinde rahatlamış hissediyorsun.

11. Yan yanayken bile hep yalnız gibisin.

İnsan bir ilişkideyken kendini hiç yalnız hissetmez. Ama sen partnerinin yanında bile kendini yalnız gibi hissediyorsun. Sanki oraya ait değilmiş gibi bir his var içinde. Çünkü partnerinle hayata aynı yerden bakmıyorsunuz.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
