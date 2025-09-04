Ne Pişirsem Derdine Son Veriyoruz: Airfryer'da Yaz Tarifleriyle Haftalık Menü 2!

Kabak mücver topları
Malzemeler:
1 adet kabak (rendelenmiş)
1 adet yumurta
1 adet havuç (rendelenmiş)
1/2 demet dereotu (kıyılmış)
6 dal taze soğan (kıyılmış)
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı un
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Rendelenmiş kabakların suyunu sıkın. Üzerine yumurta, rendelenmiş havuç, kıyılmış dereotu ve taze soğan, tuz, karabiber ekleyip karıştırın.
2. Son olarak unu ekleyip köfte harcı haline gelene kadar yoğurun. Elinizle parçalar alıp yuvarlayın ve hazneye yerleştirin.Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 20 dakika pişirin.
Çilekli kek
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 paket vanilin
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
12 adet çilek
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta ve şekeri, şeker eriyene dek çırpın. Üzerine sıvı yağ, oda sıcaklığında tereyağı, süzme yoğurt ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.
2. Un ve kabartma tozunu ekleyip 2 dakika daha karıştırın. Çilek ve cevizi de ekleyip spatula yarcımıyla karıştırın.
3. Hazırladığınız kek harcını muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirip üzerlerine ceviz serpiştirerek servis edin.
Brownie muffin
Malzemeler:
Üzeri İçin:
- 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı
Yapılışı:
1. Benmari usulü erittiğiniz çikolatanın üzerine tereyağını ekleyin ve pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar karıştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.
2. Ayrı bir kasede yumurta, tuz ve toz şekeri, şeker eriyene kadar çırpın. Bu karışıma tereyağlı çikolata karışımını ekleyip karıştırın.
3. Son olarak un ve kakaoyu eleyerek ekleyin ve koyu kıvamlı bir kek harcı elde edin. Hazırladığınız harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.
4. Airfryer haznesine yerleştirip 170 derecede 8 dakika pişirin. Üzerlerine toz antep fıstığı serpiştirip servis edin.
Limonlu tavuk
Malzemeler:
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1,5 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 çay kaşığı pul biber
1 adet limon kabuğu rendesi
1 adet limonun suyu
4 adet kalçalı tavuk but
Yapılışı:
1. Bir kasede sıvı yağ, tuz, karabiber, sarımsak tozu, zerdeçal, pul biber, limon kabuğu rendesi ve limonun suyunu karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı tavuk butlarının üzerine fırça yardımıyla sürün ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
2. Butları Airfryer haznesine yerleştirip 185 derecede 25 dakika pişirin. Butların büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir, iç kısmını kontrol ederek hazneden alın ve üzerlerine maydanoz serpiştirip limon dilimleriyle birlikte servis edin.
Afiyet olsun!
Yorum Yazın