Ne Pişirsem Derdine Son Veriyoruz: Airfryer'da Yaz Tarifleriyle Haftalık Menü 2!

04.09.2025 - 19:32

Yazın hafif ve lezzetli tarifleri bir araya getirip Airfryer ile pratik bir hafta menüsü hazırlamaya ne dersiniz? Kabak mücver toplarından çilekli keke, brownie muffin’den limonlu tavuğa kadar, hem tatlı hem tuzlu seçeneklerle dolu bu menü, hem gözünüze hem damak zevkinize hitap ediyor. Her gün farklı bir tarifle sofralarınızı renklendirin!

Hem de pişirme süresi kısa, hazırlığı kolay ve lezzeti garanti! 🥰

Airfryer'da Yaz Tarifleriyle Haftalık Menü 2 Nasıl Yapılır?

Kabak mücver topları

Malzemeler:

  • 1 adet kabak (rendelenmiş)

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1/2 demet dereotu (kıyılmış)

  • 6 dal taze soğan (kıyılmış)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 2 su bardağı un

Üzeri İçin:

  • Sprey yağ

Yapılışı:

1. Rendelenmiş kabakların suyunu sıkın. Üzerine yumurta, rendelenmiş havuç, kıyılmış dereotu ve taze soğan, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. 

2. Son olarak unu ekleyip köfte harcı haline gelene kadar yoğurun. Elinizle parçalar alıp yuvarlayın ve hazneye yerleştirin.Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 20 dakika pişirin.

Çilekli kek

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 paket vanilin

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 12 adet çilek 

  • 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri, şeker eriyene dek çırpın. Üzerine sıvı yağ, oda sıcaklığında tereyağı, süzme yoğurt ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.

2. Un ve kabartma tozunu ekleyip 2 dakika daha karıştırın. Çilek ve cevizi de ekleyip spatula yarcımıyla karıştırın.

3. Hazırladığınız kek harcını muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirip üzerlerine ceviz serpiştirerek servis edin.

Brownie muffin

Malzemeler:

  • 115 gram bitter çikolata (benmari usulü eritilmiş)

  • 115 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 2 adet yumurta

  • 1 tutam tuz

  • 150 gram toz şeker

  • 55 gram un

  • 40 gram kakao

Üzeri İçin:

  • 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Yapılışı:

1. Benmari usulü erittiğiniz çikolatanın üzerine tereyağını ekleyin ve pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar karıştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

2. Ayrı bir kasede yumurta, tuz ve toz şekeri, şeker eriyene kadar çırpın. Bu karışıma tereyağlı çikolata karışımını ekleyip karıştırın.

3. Son olarak un ve kakaoyu eleyerek ekleyin ve koyu kıvamlı bir kek harcı elde edin. Hazırladığınız harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. 

4. Airfryer haznesine yerleştirip 170 derecede 8 dakika pişirin. Üzerlerine toz antep fıstığı serpiştirip servis edin. 

Limonlu tavuk

Malzemeler:

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1,5 çay kaşığı zerdeçal tozu

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 1 adet limonun suyu

  • 4 adet kalçalı tavuk but

Yapılışı:

1. Bir kasede sıvı yağ, tuz, karabiber, sarımsak tozu, zerdeçal, pul biber, limon kabuğu rendesi ve limonun suyunu karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı tavuk butlarının üzerine fırça yardımıyla sürün ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

2. Butları Airfryer haznesine yerleştirip 185 derecede 25 dakika pişirin. Butların büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir, iç kısmını kontrol ederek hazneden alın ve üzerlerine maydanoz serpiştirip limon dilimleriyle birlikte servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

