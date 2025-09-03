onedio
Ne Pişirsem Derdine Son Veriyoruz: Airfryer'da Yaz Tarifleriyle Haftalık Menü!

03.09.2025

Her gün “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla mutfağa girmekten sıkıldıysanız, çözümünüz burada! Kabak mücver toplarından çilekli keklere, brownie muffinden limonlu tavuğa kadar birbirinden lezzetli seçeneklerle sofralarınıza hem renk hem de tat katacak bir haftalık menü hazırladık. 

Hem sağlıklı hem pratik bu tariflerle yaz günlerinde mutfakta vakit kaybetmeden keyifli yemekler yapabilirsiniz. 🤩

Airfryer'da Yaz Tarifleriyle Haftalık Menü Nasıl Yapılır?

Glutensiz Ekmek

Malzemeler:

  • 1 su bardağı glutensiz un

  • 1 su bardağı ılık su

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

  • 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı:

1. Bir kasede glutensiz un, ılık su, zeytinyağı, kabartma tozu ve tuzu karışıtrın. 

2. Harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Üzerlerine kabak çekirdeği ve yulaf ezmesi serpiştirip 170 derecede 15 dakika pişirin.

Airfryerda Soslu Tavuk 

Malzemeler:

  • 6 adet kemiksiz tavuk kalça

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1/2 çay bardağı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş soğan tozu

  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Kemiksiz tavuk kalçalarını sıvı yağ, soya sosu, kurutulmuş soğan, toz kırmızı biber, ezilmiş sarımsak, toz zencefil ve bal ile birlikte karıştırıp 30 dakika buzdolabında marine edin. 

2. Marine ettikten sonra Airfryer haznesine yerleştirip 190 derecede 20 dakika pişirin. 

Airfryerda Yoğurtlu Çıtır Nohut

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu 

Alt Tabanı İçin:

  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı:

1. Bir kasede haşlanmış nohutları zeytinyağı, tuz, kimyon, toz kırmızı biber ve sarımsak tozuyla birlikte karıştırın.

2. Airfryer haznesine alıp 170 derecede 15 dakika, ara ara karıştırarak pişirin. Sarımsaklı süzme yoğurt üzerinde servis edin. 

Çıtır Buğdaylı Salata

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı haşlanmış buğday

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sumak

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır

  • 1 bağ roka (ince kıyılmış) 

  • 1 adet salatalık (doğranmış)

  • 1 adet domates (doğranmış) 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

1. Haşlanmış buğdayı güveç kabına alın. Zeytinyağı, tuz, pul biber, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve sumakla birlikte karıştırıp 170 derecede ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. 

2. Bir kasede rendelenmiş havuç, mısır, kıyılmış roka, doğranmış salatalık ve domatesle birlikte buğdayı karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

