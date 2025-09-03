Ne Pişirsem Derdine Son Veriyoruz: Airfryer'da Yaz Tarifleriyle Haftalık Menü!

Her gün “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla mutfağa girmekten sıkıldıysanız, çözümünüz burada! Kabak mücver toplarından çilekli keklere, brownie muffinden limonlu tavuğa kadar birbirinden lezzetli seçeneklerle sofralarınıza hem renk hem de tat katacak bir haftalık menü hazırladık.

Hem sağlıklı hem pratik bu tariflerle yaz günlerinde mutfakta vakit kaybetmeden keyifli yemekler yapabilirsiniz. 🤩