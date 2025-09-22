onedio
“Ne Pişirsem?” Derdi Yaşayanlara Kurtarıcı Olacak 8 Yaratıcı Yemek Kombinasyonu

Ecem Bekar
22.09.2025 - 19:03

Bazen mutfakta ne pişireceğimizi bulmak zor olabilir, hele bir de herkesin damak tadına hitap edecek bir şeyler arıyorsak... Endişelenmeyin, çünkü biz buradayız.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ı kullanarak, aynı anda hem ana yemeğinizi hem de yan yemeğinizi pişirebilirsiniz. Bir taşla iki kuş! Hem sağlıklı hem de zahmetsiz yemek tarifleriyle hem zamandan tasarruf edin hem de ailenizi mutlu edin.

Sofranızı lezzetli ve pratik tariflerle şenlendirmek için daha fazla beklemeyin. Bu kombinasyonlar kesinlikle hayatınızı kolaylaştıracak!

1. Çıtır Tavuk ve Nohut

1. Çıtır Tavuk ve Nohut

Bugün akşam yemeğinde ne yapsam diye düşünüyorsanız, işte tam da ihtiyacınız olan tarif!

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu

  • 1 su bardağı nohut (haşlanmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Tavuk butlarını, zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve paprika ile güzelce marine edin. En az 30 dakika bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavuk butlarını yerleştirin. 200°C’de 25-30 dakika boyunca pişirin, ara ara kontrol edin.

  • Haşlanmış nohutları bir kaba alın, zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve sarımsak tozunu ekleyin. Karıştırın.

  • Nohutları küçük hazneye yerleştirin ve 200°C’de 15-20 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

  • Tavuk ve nohutlar piştikten sonra sıcak servis edin. Yanına yoğurtlu bir sos ekleyebilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, tavuk ve nohutları aynı anda, farklı sürelerde pişirebilirsiniz.

2. Falafel Burger

2. Falafel Burger

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 küçük soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (doğranmış)

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze maydanoz

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze kişniş

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş tozu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

  • Nohutları bir mutfak robotuna alın ve soğan, sarımsak, maydanoz, kişniş, kimyon, kişniş tozu, tuz ve karabiberi ekleyin. Karışım iyice homojen hale gelene kadar çekin. 

  • Galeta ununu, tahini ve limon suyunu da ekleyin. Son olarak kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekiller verin. Burger köftesi şekline getirebilirsiniz.

  • Hazırladığınız falafel köftelerinden birkaç tanesini büyük hazneye yerleştirin (fazla sıkıştırmamaya özen gösterin).

  • Aynı anda bir kısmını küçük haznede pişirebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve falafel köftelerini 15-18 dakika boyunca pişirin. Yarım süreyi geçtiğinde falafelleri çevirerek her iki tarafın da çıtır olmasını sağlayın.

  • Falafel köftelerini burger ekmeği arasında, dilediğiniz garnitürle (marul, domates, soğan, turşu) servis edebilirsiniz.

3. Sebzeli Kızarmış Ekmek ve Peynirli Börek

3. Sebzeli Kızarmış Ekmek ve Peynirli Börek

Yemek yapmak için çok vaktiniz yok ama lezzetli bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, bu kombinasyon tam size göre! 

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet domates

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • Bir tutam maydanoz

  • 1 adet yumurta

  • 2 dilim ekmek (beyaz veya tam buğday)

  • 100 gram beyaz peynir

  • 1 paket yufka

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Kabak, domates ve biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekikle karıştırın. Maydanozu ekleyin.

  • Yumurtayı da bu karışıma ekleyin.

  • Ekmeklerin üzerine hazırladığınız sebze karışımını yerleştirin.

  • Sebzeli ekmeklerinizi büyük hazneye yerleştirin ve 200°C’de 15-20 dakika pişirin. Sebzeler yumuşarken dışı hafif kızarmalı.

  • Yufkayı açın ve üzerine beyaz peyniri ekleyin. Yufkayı sıkıca sarıp, küçük parçalara böldükten sonra her birini rulo yapın.

  • Peynirli börekleri küçük hazneye yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Börekler altın rengini alacak ve çıtırlaşacaktır.

  • Sebzeli ekmekleri ve peynirli börekleri sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

4. Tortilla Pizza

4. Tortilla Pizza

Akşam yemeğinizde pizza yemek istiyorsanız ama hamur açmak ve  uzun süre pişirmekle uğraşmak istemiyorsanız, bu tarifi deneyin.

Malzemeler:

  • 2 adet tortilla ekmeği

  • 1/2 su bardağı pizza sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 1/4 su bardağı doğranmış sucuk (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı doğranmış mantar

  • 1/4 su bardağı doğranmış biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Her tortilla ekmeğini düz bir yüzeye serin ve üzerine pizza sosunu eşit bir şekilde sürün. Sosu yaydıktan sonra üzerine mozzarella peynirini serpin.

  • Üzerine tercih ettiğiniz malzemeleri ekleyin. Sucuk, mantar, biber gibi malzemeler oldukça lezzetli olacaktır. Baharatlarla (kekik, tuz, karabiber) tatlandırmayı unutmayın.

  • Tortillalardan birini büyük hazneye yerleştirin.

  • Diğerini küçük hazneye yerleştirebilirsiniz. Böylece her iki pizza da aynı anda pişer.

  • Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve pizza ekmeklerini 6-8 dakika boyunca pişirin. Pizzaların kenarları altın rengini alıp çıtırlaşana kadar pişirmeye devam edin.

  • Pizzalar piştikten sonra sıcak servis edin. Yanında taze fesleğen veya parmesan peyniri ile süsleyebilirsiniz.

Philips çift hazneli Airfryer’ın avantajını burada net bir şekilde görebiliyorsunuz! Aynı anda iki pizzayı pişirip, her iki pizzanın da eşit şekilde pişmesini sağlarsınız. Hızlı ve pratik bir akşam yemeği için ideal.

5. Tavuk Şiş

5. Tavuk Şiş

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü (küp şeklinde doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı taze doğranmış nane (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Tavuk göğsü küplerini bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber, sarımsak tozu, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve balzamik sirkeyi ekleyin. Karıştırarak tavukları iyice marine edin. En az 30 dakika, tercihen 1 saat buzdolabında bekletin.

  • Marine ettiğiniz tavukları, aralarına sebze eklemek isterseniz, kırmızı biber, soğan, mantar gibi malzemelerle şişlere dizin.

  • Şişleri büyük hazneye yerleştirin. Tavuklar ve sebzeler arasında biraz boşluk bırakmaya özen gösterin.

  • Eğer daha az şiş pişirecekseniz, küçük haznede de pişirme işlemi yapabilirsiniz. Küçük hazne, tekli veya 2-3 kişilik şişler için ideal olabilir. Ya da bu tarifin yanında, kızarmış sebzeler veya salata gibi sağlıklı ve lezzetli bir yan yemek hazırlayabilirsiniz. 

  • Küçük haznede, doğranmış patates, kabak, havuç ve biber gibi sebzeleri biraz zeytinyağı, tuz ve baharatlarla karıştırıp 200°C’de 10-12 dakika kadar pişirebilirsiniz. Böylece ana yemekle mükemmel bir uyum yakalarsınız.

  • Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın. Şişleri 15-18 dakika boyunca pişirin. Arada bir kontrol ederek tavukların dışının altın rengi olmasını, içinin ise tamamen pişmesini sağlayın.

  • Tavuk şişleri piştikten sonra, sıcak servis edin. Yanında yoğurtlu bir sos, taze doğranmış nane veya limon dilimleriyle servis yapabilirsiniz.

6. Somon Tacos ve Sarımsak

6. Somon Tacos ve Sarımsak

Somon tacos, deniz ürünleri sevenlerin favorisi olacak!

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 4 adet mini tortilla ekmeği

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze kişniş

  • 1/2 su bardağı doğranmış marul

Mango Salsa İçin:

  • 1 adet mango (küp doğranmış)

  • 1/2 kırmızı soğan (ince doğranmış)

  • 1 adet jalapeno (isteğe bağlı, ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke

  • 1 tatlı kaşığı lime suyu (veya limon)

  • 1/4 su bardağı doğranmış kişniş

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ile ovun. Somonları 15-20 dakika marine edin.

  • Somon filetolarını büyük haznede yerleştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve somonları 10-12 dakika pişirin. Somonun dışı altın rengi olmalı, içi ise yumuşak kalmalı.

  • Mango, kırmızı soğan, jalapeno, lime suyu, balzamik sirke, kişniş ve tuzu bir kapta karıştırın. Salsa hazır.

  • Tortilla ekmeklerinin içine somon filetosunu yerleştirin. Üzerine mango salsa, marul ve kişniş serpiştirin.

  • Tacos’ları sıcak servis edin. Yanında lime dilimleriyle daha fazla tazelik ekleyebilirsiniz.

Sarımsak, yemeklerinize derin bir lezzet katmanın harika bir yolu!

Malzemeler:

  • 1 baş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Sarımsak başlarını üst kısmından kesin, her dişi biraz görünür olmalı. Zeytinyağını sarımsakların üzerine gezdirin ve tuz, karabiber, kekik ile tatlandırın.

  • Sarımsak başlarını küçük hazneye yerleştirin. Her birini fazla sıkıştırmamaya özen gösterin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve sarımsağı 20-25 dakika boyunca pişirin. Sarımsaklar altın rengini almalı ve yumuşamalı.

  • Sarımsağı sıcak servis edin. Ekmekle veya dip sos olarak kullanabilirsiniz.

7. Soğanlı Biberli Sosis ve Pilav

7. Soğanlı Biberli Sosis ve Pilav

Akşam yemeğiniz için mükemmel bir uyum! Soğanlı biberli sosis, hem lezzetli hem de besleyici. Yanında Airfryer’da pişirdiğiniz hafif pilavla kombinlendiğinde harika bir öğün ortaya çıkıyor. 

Malzemeler:

  • 4 adet sosis (tercihen tavuk veya hindi sosis)

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Biberleri ve soğanı ince dilimler halinde doğrayın.

  • Sosisleri dilimleyin veya bütün bırakın.

  • Zeytinyağını, tuz, karabiber, kekik ve sarımsak tozunu bir kaba alıp karıştırın. Sosisleri ve sebzeleri bu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Sosisleri ve biberli soğan karışımını büyük hazneye yerleştirin. 180°C’de 15-20 dakika pişirin.  Ara ara karıştırarak eşit şekilde pişmesini sağlayın.

  • Sosis ve biberleri sıcak servis edin. Yanında pilavla mükemmel bir uyum yakalarsınız.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 1/2 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Pirinci bir kaba alıp, 5 dakika kadar soğuk suyla yıkayın. Ardından suyu süzün.

  • Zeytinyağını küçük bir kaseye alın ve içine tuz, karabiber ve kekik ekleyin. Suyu kaynatın.

  • Pirinci küçük hazneye yerleştirin ve üzerine hazırladığınız baharatlı suyu dökün. 180°C’de 15-18 dakika pişirin. Pilavın üstü suyu çekince ve pirinçler yumuşayınca pilav hazır olacak.

  • Pilavı sıcak olarak sosis ve biberli karışımın yanına servis edin.

8. Hindi Pirzola ve Brokoli

8. Hindi Pirzola ve Brokoli

Hindi pirzola, lezzetli ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için harika bir seçenek.

Malzemeler:

  • 2 adet hindi pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

Brokoli İçin:

  • 1 küçük baş brokoli (çevrilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Hindi pirzolalarını zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik, sarımsak tozu ve paprika ile ovun. 

  • Limon suyu ve balzamik sirkeyi de ekleyip, iyice karıştırın. Pirzolaların her tarafının baharatlarla iyice kaplanması için en az 15-30 dakika marine edin.

  • Brokoliyi küçük parçalara ayırın ve zeytinyağı, tuz, karabiber ile karıştırın. İsterseniz limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz.

  • Hindi pirzolalarını büyük hazneye yerleştirin. 200°C’de 15-20 dakika pişirin. Pirzolaların her iki tarafı da altın rengini almalı ve içi tamamen pişmiş olmalı. Pişirme sırasında birkaç kez çevirerek eşit pişmesini sağlayın.

  • Pirzola ile aynı anda brokoliyi de küçük hazneye yerleştirin ve 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Pişirdikten sonra üzerine taze limon suyu ekleyebilirsiniz.

  • Hindi pirzolalarını ve brokoliyi sıcak servis edin. Yanında yoğurtlu bir sos veya domates sosuyla servis yapabilirsiniz.

Ecem Bekar
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
