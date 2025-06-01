Ne Kadar İnce Fikirlisin?
İnce fikirli olmak büyük jestlerden değil, küçük ama derin davranışlardan geçer. Peki sen ne kadar düşüncelisin? İnsanların duygularına ne kadar dokunabiliyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın üzgün olduğunu söyledi, ne yaparsın?
4. Doğum günlerinde ne yaparsın?
5. Sevgilinin en sevdiği şarkıyı hatırlıyor musun?
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6. Seni biri kırdığında ne yaparsın?
7. Arkadaş ortamında biri dışlanıyor, sen ne yaparsın?
8. İnsanların ruh halini kolay fark eder misin?
9. Hoşlandığın birine nasıl yaklaşmayı tercih edersin?
10. İnsanların senin hakkında söylediği ortak şey nedir?
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Sen çok ince fikirlisin!
Sen zaman zaman ince fikirlisin!
Sen pek ince fikirli değilsin!
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Sen zaman zaman ince fikirlisin!.. Adamına göre muamele