Ne Dinlediğinizi Bilin: Sezen Aksu’nun “Allahaısmarladık” Albümünü İnceliyoruz!

Plak dünyasında LP (Long Play) ve EP (Extended Play) arasındaki temel fark, içerdikleri müzik miktarıdır. LP'ler, sanatçının genellikle uzun süreli ve çok sayıda şarkı barındıran tam bir albümüdür. EP'ler ise, tek bir şarkıdan (single) daha fazla, ancak tam bir LP'den daha az şarkı içeren, daha kısa ve öz mini albümler olarak tanımlanabilir.