Ne Dinlediğinizi Bilin: Sezen Aksu’nun “Allahaısmarladık” Albümünü İnceliyoruz!
1977'de yayınlanan 'Allahaısmarladık' albümü, Sezen Aksu'nun ilk albümü olmasının ötesinde Türk pop müziğinin dönüm noktalarından biri olarak biliniyor. Orijinal formatı, kişisel dokunuşları ve az bilinen teknik hikâyeleriyle bu albüm koleksiyonerlerin ve müzik tarihçilerinin ilgisini hâlâ çekiyor. Bizim de ilgimizi çekti ve albümü mercek altına aldık!
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"Allahaısmarladık" albümü, Sezen Aksu'nun 1 Eylül 1977 tarihli ilk müzik albümü olarak kayıtlara geçti.
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Albüm o yıllarda aynı anda 33’lük LP ve 45’lik EP olarak yayımlandı.
Aksu'nun iki farklı plak yayımlama isteğinin arkasında ise dönemin ticari kısıtlamalarına karşı geliştirdiği bir teknikti.
Kafası karışanlar için parantez açalım ve LP ile EP farkını ele alalım.
O hâlde devam edebiliriz! Albümü incelediğimizde Minik Serçe'den bir serzeniş görüyoruz. Kime acaba?
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Bazı şarkılarının arkasında derin hikâyeler yatıyor. Örneğin albümün açılış parçası “Allahaısmarladık” gibi.
Albümün diğer güzide şarkılarından biri olan "Kendi Kendime" ise genç bir kadının içsel hesaplaşmasını anlatıyor.
"Uzun Lafın Kısası" şarkısını dinlediğimizde sözlerinin Zeren Uluer’e, müziğinin ise Baha Boduroğlu’na ait olduğunu görüyoruz.
Sürpriz bilgi: Bu şarkıyı dinleyelim öncelikle.
Şimdi de Aksu'nun bu şarkısını dinleyelim. Bir benzerlik var!
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Dönemim müzik endüstrisinde önemli bir yeri vardı. Çünkü albümü, Aksu için büyük bir dönüm noktasıydı.
Albüm 2006 yılında orijinaline sadık kalarak yeniden kaydedildi. Yani "remaster" edildi ama büyük bir sorun ortaya çıktı.
Bu albümünden sonra "Minik Serçe" lakabını, aynı isimle başrolünü üstlendiği filmden kazandı.
Eleştirmenlerden tam not alan albüm, dönemin "yenilikçi pop" albümü olarak tanındı ve milyonlarca kez dinlendi.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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