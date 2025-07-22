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Ne Dinlediğinizi Bilin: Sezen Aksu’nun “Allahaısmarladık” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Ne Dinlediğinizi Bilin: Sezen Aksu’nun “Allahaısmarladık” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 23:26

1977'de yayınlanan 'Allahaısmarladık' albümü, Sezen Aksu'nun ilk albümü olmasının ötesinde Türk pop müziğinin dönüm noktalarından biri olarak biliniyor. Orijinal formatı, kişisel dokunuşları ve az bilinen teknik hikâyeleriyle bu albüm koleksiyonerlerin ve müzik tarihçilerinin ilgisini hâlâ çekiyor. Bizim de ilgimizi çekti ve albümü mercek altına aldık!

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"Allahaısmarladık" albümü, Sezen Aksu'nun 1 Eylül 1977 tarihli ilk müzik albümü olarak kayıtlara geçti.

"Allahaısmarladık" albümü, Sezen Aksu'nun 1 Eylül 1977 tarihli ilk müzik albümü olarak kayıtlara geçti.

Allahaısmarladık albümü, 1977 yılında Hop Plak etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün kaydı İstanbul’da yapıldı ve o dönemin plak şirketlerinden Hop Plak, Sezen Aksu’ya bu LP (uzunçaları) çıkarma imkânını tanıdı. Yapım sürecinde Sezen Aksu birçok usta müzisyen ve aranjörle çalıştı.

Albüm o yıllarda aynı anda 33’lük LP ve 45’lik EP olarak yayımlandı.

Albüm o yıllarda aynı anda 33’lük LP ve 45’lik EP olarak yayımlandı.

LP versiyonunda yalnızca 'Allahaısmarladık' ve 'Kaç Yıl Geçti Aradan' şarkıları bulunurken EP versiyonunda ise kalan diğer şarkılar bulunuyordu.

Aksu'nun iki farklı plak yayımlama isteğinin arkasında ise dönemin ticari kısıtlamalarına karşı geliştirdiği bir teknikti.

Aksu'nun iki farklı plak yayımlama isteğinin arkasında ise dönemin ticari kısıtlamalarına karşı geliştirdiği bir teknikti.

Çünkü bir plakta belirli sayıda şarkı olması gerekiyordu. Aksu, albümdeki şarkı sayısını aşmamak için ilk olarak iki şarkıyı LP versiyonunda, kalan şarkıları ise EP versiyonunda yayımladı.

Kafası karışanlar için parantez açalım ve LP ile EP farkını ele alalım.

Kafası karışanlar için parantez açalım ve LP ile EP farkını ele alalım.

Plak dünyasında LP (Long Play) ve EP (Extended Play) arasındaki temel fark, içerdikleri müzik miktarıdır. LP'ler, sanatçının genellikle uzun süreli ve çok sayıda şarkı barındıran tam bir albümüdür. EP'ler ise, tek bir şarkıdan (single) daha fazla, ancak tam bir LP'den daha az şarkı içeren, daha kısa ve öz mini albümler olarak tanımlanabilir.

O hâlde devam edebiliriz! Albümü incelediğimizde Minik Serçe'den bir serzeniş görüyoruz. Kime acaba?

O hâlde devam edebiliriz! Albümü incelediğimizde Minik Serçe'den bir serzeniş görüyoruz. Kime acaba?

Albüm kapağında Aksu'nun el yazısıyla yazdığı şiir, ilk eşi Ali Engin Aksu'ya veda mesajıydı:

'Yıllar yılı seviştik de neden mutlu olmadık / Aşkımıza aşk değil yıllarca yalan kattık...'.

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Bazı şarkılarının arkasında derin hikâyeler yatıyor. Örneğin albümün açılış parçası “Allahaısmarladık” gibi.

Albümün diğer güzide şarkılarından biri olan "Kendi Kendime" ise genç bir kadının içsel hesaplaşmasını anlatıyor.

"Uzun Lafın Kısası" şarkısını dinlediğimizde sözlerinin Zeren Uluer’e, müziğinin ise Baha Boduroğlu’na ait olduğunu görüyoruz.

Sürpriz bilgi: Bu şarkıyı dinleyelim öncelikle.

Şimdi de Aksu'nun bu şarkısını dinleyelim. Bir benzerlik var!

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Dönemim müzik endüstrisinde önemli bir yeri vardı. Çünkü albümü, Aksu için büyük bir dönüm noktasıydı.

Dönemim müzik endüstrisinde önemli bir yeri vardı. Çünkü albümü, Aksu için büyük bir dönüm noktasıydı.

Yayınlandığı 1977 yılında genç sanatçı henüz 23 yaşındaydı ancak çıkışı hızlı oldu. O yıl albümü ve single’ı ile dikkat çeken Aksu, pop müziğin yükselen yıldızı hâline geldi.

Albüm 2006 yılında orijinaline sadık kalarak yeniden kaydedildi. Yani "remaster" edildi ama büyük bir sorun ortaya çıktı.

Albüm 2006 yılında orijinaline sadık kalarak yeniden kaydedildi. Yani "remaster" edildi ama büyük bir sorun ortaya çıktı.

Albümün 2006’da remaster edilen versiyonu, orijinal kayıtların kötü durumu nedeniyle teknik hatalarla dolu çıktı. Dinleyiciler cızırtılı sesler ve ezgilerin kayıplı kaydedilmesi nedeniyle bu baskıyı 'hayal kırıklığı' olarak niteledi.

Bu albümünden sonra "Minik Serçe" lakabını, aynı isimle başrolünü üstlendiği filmden kazandı.

Eleştirmenlerden tam not alan albüm, dönemin "yenilikçi pop" albümü olarak tanındı ve milyonlarca kez dinlendi.

Eleştirmenlerden tam not alan albüm, dönemin "yenilikçi pop" albümü olarak tanındı ve milyonlarca kez dinlendi.

Hâlen de keyifle dinlenen albümün incelemesini burada bitirelim. Bu albümü nasıl buldunuz? Eklemek istediklerinizi lütfen yorumlarda belirtin!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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