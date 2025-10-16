onedio
Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Ali Eryılmaz Davadan Çekildi: "Vicdani Bir Sorumluluk"

İsmail Kahraman
16.10.2025 - 09:20

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına attığı itiraf eden ve mahkemeden 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar’ın avukatlarından Ali Eryılmaz, “Vicdani bir sorumlulukla” diyerek Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini açıkladı.

Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili aile üyeleri anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz ise mahkemenin kararı sonrasında attığı emojili tweetle tepki çekmişti. Avukat Eryılmaz, yaptığı açıklama Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini söyledi.

Ali Eryılmaz’ın açıklamasında davada beraber çalıştığı avukat Adnan Ataş’ın sosyal medyada da yayınlanan ve “Narin’i Nevzat öldürdü” dediği ses kaydının kararı almakta bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Avukat Ali Eryılmaz'ın açıklaması 👇

'Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.

Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve 'Narin'i Nevzat öldürdü' dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır.

Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.

Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim.

Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
