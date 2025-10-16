Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Ali Eryılmaz Davadan Çekildi: "Vicdani Bir Sorumluluk"
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına attığı itiraf eden ve mahkemeden 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar’ın avukatlarından Ali Eryılmaz, “Vicdani bir sorumlulukla” diyerek Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini açıkladı.
Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili aile üyeleri anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Avukat Ali Eryılmaz'ın açıklaması 👇
