Resmi Gazete’de Yer Aldı: 16 Bakanlıkta "Acil Durum Başkanlığı" Oluşturulacak
189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. Kararnamede Milli Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlıkta “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı' adında yeni bir birim eklenmesine karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 bakanlıkta oluşturulacak yeni daire başkanlığı sosyal medyada dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın