Resmi Gazete’de Yer Aldı: 16 Bakanlıkta "Acil Durum Başkanlığı" Oluşturulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 16 bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı hariç 16 bakanlığın teşkilat yapısına 'Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı' adında yeni bir birim eklenmesine karar verildi.

Yayımlanan kararnameye göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirilmesini sağlayacak.