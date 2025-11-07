Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Rock’n Roll’a Taht Kuran Elvis Presley

Bazı sesler vardır, zamanı durdurur; bazılarıysa zamanı değiştirir. Elvis Presley tam olarak ikinci türdendi. 1950’lerin ortasında, Amerika’nın muhafazakâr atmosferinde sahneye çıkan bu genç adam, sadece müzik yapmadı, bir devrim başlattı. Dans ettiğinde sansür tartışmaları, bir şarkı söylediğinde isyan duyguları alevlendi. O artık sadece bir şarkıcı değil, Rock’n Roll’un Kralıydı.

Bu hafta “Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta” serimizde, dünyanın en ikonik müzisyenlerinden biri olan Elvis Presley’in hayatına, müziğine ve efsanesine yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım.