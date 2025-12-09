onedio
Mutlu Son Kabusa Dönüşüyor: Orgazm Sonrası Hastalık Sendromu (POIS)

Fatma Coşar
09.12.2025 - 10:10

Cinsel birliktelik sonrası gevşeyip dinlenmeyi, rahat bir uykuya dalmayı ya da zihinsel bir ferahlığı beklemek oldukça normaldir. Ama herkes için durum böyle ilerlemiyor.

Bazı insanlar için “mutlu son”, birkaç dakikalık hazdan çok, günlerce sürebilen bir fiziksel ve zihinsel çöküşün başlangıcı anlamına geliyor. Enerji düşüşü, grip benzeri belirtiler, beyin sisi, odaklanma güçlüğü… Kulağa abartılı gelse de tıp dünyası bu tabloyu yıllardır biliyor.

Bu durumun adı POIS – Post-Orgazmik Hastalık Sendromu.

2002’de Dr. Marcel Waldinger tarafından tanımlandı ve o günden bu yana birçok vaka bildirildi. Ancak çoğu kişi hâlâ yaşadıklarının adını koyamıyor.

Aşağıda POIS’i 10 maddede açıklıyoruz.

1. Bu tablo sıradan bir yorgunluk değildir; sistemin ani çöküş tepkisidir.

POIS yaşayan kişilerde orgazmdan kısa süre sonra “vücuda virüs girmiş gibi” yoğun bir halsizlik ve bitkinlik başlar. Bu, naz, bahane ya da uykusuzluk değildir; vücudun verdiği biyolojik bir alarmdır.

2. Belirtiler iki kümede toplanır: fiziksel ve bilişsel 

  • Fiziksel Belirtiler: Kas ve eklem ağrıları, burun tıkanıklığı, peş peşe gelen hapşırık nöbetleri, gözlerde yanma, ateş basması veya titreme.

  • Bilişsel Belirtiler (Beyin Sisi): Konsantrasyon düşüklüğü, kelime bulma güçlüğü, zihinsel yavaşlama, huzursuzluk ve duygusal çökkünlük.

Belirtilerin iki kümede birlikte ortaya çıkması tabloyu daha da ağırlaştırır.

3. Normal yorgunlukla karıştırılmaması gereken nokta: 2–7 güne uzayan çöküş 

Basit bir yorgunluk birkaç saat içinde geriler. POIS ise çoğu kişide 2 ila 7 gün sürebilir. Bu nedenle hafta sonu yaşanan bir cinsel birliktelik, tüm hafta boyunca “hasta gibi” hissetmeyle sonuçlanabilir.

4. Bilimsel araştırmalar POIS için iki temel mekanizma üzerinde duruyor 

  • Birinci Mekanizma (Otoimmün Tepki): Vücut, orgazm sırasında ortaya çıkan bazı biyolojik bileşenleri yabancı bir madde gibi algılayabilir. Bağışıklık sistemi bu maddelere yanıt verir ve grip benzeri inflamatuar bir tablo oluşur.

  • İkinci Mekanizma (Nörokimyasal Dengesizlik): Orgazm sırasında vücut kimyasalları hızla yükselir, ardından keskin bir düşüş yaşanabilir. Bazı bireylerde bu dalgalanma beyin sisi, duygusal dalgalanmalar ve motivasyon kaybıyla sonuçlanır.

5. Neden tanı koymak zor? Çünkü kritik soru genellikle sorulmuyor

POIS yaşayan kişiler çoğunlukla “Burnum akıyor”, “Kendimi halsiz hissediyorum” veya “Odaklanamıyorum” diyerek farklı branşlara başvurur. Ancak çoğu uzman şu soruyu sormaz: “Bu belirtiler yalnızca orgazmdan sonra mı başlıyor?” Bu sorunun atlanması, tanının yıllarca gecikmesine yol açabilir.

6. Nadir sanılmasının asıl nedeni: İnsanların anlatamaması

POIS mahrem bir konu olduğu için birçok kişi şikâyetlerini paylaşmıyor. Bu nedenle literatürde “nadir” gibi görünen tablo, aslında yeterince rapor edilmemiş bir durum olabilir.

7. İlişkisel etkisi düşündüğünüzden çok daha derindir 

POIS yaşayan kişi belirtileri yeniden tetiklememek için cinsellikten kaçınmaya başlayabilir. Partneri ise bu durumu “beni istemiyor”, “soğudu” veya “ilgisiz” şeklinde yorumlayabilir. Sorun ilişkide değil, biyolojik süreçtedir. Bu yanlış yorumlar çift dinamiklerini gereksiz yere zora sokabilir.

8. POIS psikolojik bir reaksiyon değildir 

“Kuruntu, naz, bahane.” Bu ifadelerin POIS ile ilgisi yoktur. Belirtiler, süresi ve tetikleyicisi tanımlanmış; biyolojik mekanizmaları araştırmalarla desteklenen bir sendromdur.

9. Tetikleyici net ve tektir: Orgazm 

Semptomların yalnızca orgazmdan sonra ortaya çıkması, POIS’in en karakteristik yönüdür. Kişi normal zamanlarda tamamen sağlıklıyken, yalnızca o andan sonra belirgin şekilde değişiyorsa bu ayırıcı bir bulgudur.

10. Çözümsüz değildir; farkındalık sürecin ilk adımıdır ✔️

POIS yaşayan kişiler için en önemli nokta şudur: Bu tablo anlaşılabilir, değerlendirilebilir ve yönetilebilir bir süreçtir. Kişinin kendi döngüsünü fark etmesi, belirtilerini takip etmesi ve doğru uzmanla değerlendirmesi sürecin temelini oluşturur.

Suçluluk Değil, Biyoloji

Bu tablo partneri sevmemek, cinsellikten kaçmak ya da ilişkiyi sabote etmek anlamına gelmez. POIS, biyolojik bir reaksiyonun görünür hale gelmiş hâlidir.

Eğer “Bu tam olarak benim yaşadığım şey” diyorsanız, kendinizi suçlamayın. Sorunu ilişkide değil, biyolojide arayın. Doğru bilgi ve farkındalıkla POIS yaşamın merkezinden çekilebilir ve cinsellik yeniden güvenli bir alan olabilir.

