Mutfakta Zaman Yönetimini Ne Kadar İyi Yapıyorsun?
Mutfakta zamanı gerçekten iyi yönetebiliyor musun? Yoksa elin ayağına dolanıyor ve zaman geçiyor mu? Mutfaktaki zaman yönetimini öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlayalım!
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1. Haftalık yemek planı yapıyor musun?
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2. Misafir ağırlayacağın zaman, yemek hazırlıklarına ne kadar önceden başlarsın?
3. Yemek yapmaya başlamadan önce tüm malzemeleri hazırlar mısın?
4. Aynı anda birden fazla yemeği pişirme konusunda nasılsın?
5. Mutfakta kullandığın alet ve ekipmanları işin bitince hemen temizler misin?
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6. Yemek yaparken kronometre veya zamanlayıcı kullanır mısın?
7. Bir yemek tarifi okurken, tüm adımları önceden gözden geçirir misin?
8. Yemek yaparken telefonuna ne sıklıkta bakarsın?
Pek de iyi değilsin...
Zaman zaman yönetebiliyorsun...
Zaman yönetimi senden sorulur!
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