Mutfakta Airfryer Kullanma Şekline Göre Hangi Şef Tiplemesine Benziyorsun?

Sen mutfakta sürekli yeni şeyler denemeyi seven birisin. Airfryer'ı öyle sadece kızartmalar için kullanmıyorsun yani. Herkesin Airfryer'da yapmaya cesaret edemediği tarifleri deniyorsun. Sebzelere baharatlar ekliyorsun, farklı tatlılar deniyorsun. Sen mutfağı bir oyun alanı olarak görüyorsun, Airfryer da senin oyuncağın. Yaptığın bazı tarifler olmuyor belki ama bazıları leziz oluyor. Ne olursa olsun Airfryer'da yeni şeyler denemekten vazgeçmiyorsun.