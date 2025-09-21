onedio
Mutfakta Airfryer Kullanma Şekline Göre Hangi Şef Tiplemesine Benziyorsun?

Meryem Hazal Çamurcu
21.09.2025 - 21:03

Airfryer'lar çıktığından beri mutfakta hepimizin işi çok kolaylaştı. Tabii herkes Airfryer'ı farklı kullanıyor. Bazılarına göre sadece yemek ısıtmaya yarayan cihaz diğerleri için tam bir yemek pişirme oyuncağı. O zaman Airfryer'ı nasıl kullandığına göre şef tiplemene bakalım mı?

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Şimdi de yaşını öğrenelim...

3. İşten yorgun argın eve geldin, Airfryer'da ilk ne yaparsın?

4. Airfryer'da bunlardan en çok hangisini pişiriyorsun?

5. Airfryer'ını nasıl temizliyorsun?

6. Bir tarifi yaparken büyük bir hata yaptın, ne yaparsın?

7. Airfryer'ın senin için anlamı ne?

8. Airfryer'da yapacağın tatlı bunlardan hangisi olurdu?

9. Airfryer kullanırken tariflere bakar mısın?

10. Hangi öğünlerde daha çok Airfryer tercih ediyorsun?

Sen pratik bir şefsin!

Senin için en iyi yemek, hızlı ve pratik yapılan yemek. Airfryer bu yüzden en sevdiğin cihazlardan. Mutfakta işini kolaylaştıran ve lezzetli yemekler yapmanı sağlayan Airfryer ile yemek hazırlamak senin için çok daha kolay. Günlük yemeklerini hızlıca hazırlayabileceğin Airfryer ile çok uğraşmadan sonuca ulaşabiliyorsun. Yemek yaparken zaman kaybetmeyi hiç sevmiyorsun, yemeğinin hemen hazır olmasını istiyorsun. Airfryer da senin bu pratiklik isteğine cevap veriyor!

Sen yeni tatlar deneyen bir şefsin!

Sen mutfakta sürekli yeni şeyler denemeyi seven birisin. Airfryer'ı öyle sadece kızartmalar için kullanmıyorsun yani. Herkesin Airfryer'da yapmaya cesaret edemediği tarifleri deniyorsun. Sebzelere baharatlar ekliyorsun, farklı tatlılar deniyorsun. Sen mutfağı bir oyun alanı olarak görüyorsun, Airfryer da senin oyuncağın. Yaptığın bazı tarifler olmuyor belki ama bazıları leziz oluyor. Ne olursa olsun Airfryer'da yeni şeyler denemekten vazgeçmiyorsun.

Sen sağlık odaklı bir şefsin!

Senin için Airfryer, sağlıklı yemek yapmak demek. Yağsız ve sağlıklı yemekler yapmak, senin mutfaktaki motton. Kızartmayı seviyorsun aslında ama yağda yapılınca yiyemiyorsun tabii. Ama Airfryer sayesinde rahat rahat kızartma yiyebiliyorsun. Tabii ki Airfryer'da sadece kızartma yapmıyorsun, her türlü sağlıklı tarifi deniyorsun. Tavuk, et ya da balık tariflerini Airfryer'da hem lezzetli hem de sağlıklı şekilde pişiriyorsun.

Sen mükemmeliyetçi bir şefsin!

Sen mutfakta mükemmelliği arayan bir şefsin. Airfryer sana bu mükemmelliği veriyor. Kontrol edebildiğin bir cihaz olduğu için zaten Airfryer'ı çok seviyorsun. Süresini, derecesini ayarlayıp her zaman mükemmel şekilde tarifler hazırlayabiliyorsun. En iyi sonucu almak için yaptığın tarifleri not ediyor ve her seferinde aynı şekilde yapmaya dikkat ediyorsun. Her zaman mükemmel sonucu elde ederken Airfryer senin en büyük yardımcın.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
