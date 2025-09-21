Mutfakta Airfryer Kullanma Şekline Göre Hangi Şef Tiplemesine Benziyorsun?
Airfryer'lar çıktığından beri mutfakta hepimizin işi çok kolaylaştı. Tabii herkes Airfryer'ı farklı kullanıyor. Bazılarına göre sadece yemek ısıtmaya yarayan cihaz diğerleri için tam bir yemek pişirme oyuncağı. O zaman Airfryer'ı nasıl kullandığına göre şef tiplemene bakalım mı?
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
2. Şimdi de yaşını öğrenelim...
3. İşten yorgun argın eve geldin, Airfryer'da ilk ne yaparsın?
4. Airfryer'da bunlardan en çok hangisini pişiriyorsun?
5. Airfryer'ını nasıl temizliyorsun?
6. Bir tarifi yaparken büyük bir hata yaptın, ne yaparsın?
7. Airfryer'ın senin için anlamı ne?
8. Airfryer'da yapacağın tatlı bunlardan hangisi olurdu?
9. Airfryer kullanırken tariflere bakar mısın?
10. Hangi öğünlerde daha çok Airfryer tercih ediyorsun?
Sen pratik bir şefsin!
Sen yeni tatlar deneyen bir şefsin!
Sen sağlık odaklı bir şefsin!
Sen mükemmeliyetçi bir şefsin!
