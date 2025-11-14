onedio
Bahadır Ünlü Kimdir? Sosyal Medya Fenomeni Bahadır Ünlü Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
14.11.2025 - 10:51

Beyoğlu’nda işlettiği dükkanda çalışanını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Bahadır Ünlü, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yayılan görüntülerin ardından Ünlü hakkında hem biyografik bilgiler hem de gözaltına alınmasına yol açan süreç araştırılmaya başlandı. Oyunculuk kariyeri, işletmecilik faaliyetleri ve geçmişte yaşadığı benzer olaylar yeniden gündeme geldi. 

İşte Bahadır Ünlü’nün hayatı, kariyeri ve gözaltına alınan olaya dair tüm detaylar...

Bahadır Ünlü Kimdir?

Bahadır Ünlü, 27 Ocak 1982 doğumlu oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. İran-Türk ortak yapımı 'Akvariom' filmiyle oyunculuğa adım atan Ünlü, kariyeri boyunca yirmiden fazla projede yer aldı. Türkçe, Almanca ve İngilizce yapımlarda rol alarak tanınırlığını artırdı.

Oyunculuğun yanı sıra son yıllarda işletmecilik faaliyetleriyle de öne çıkan Ünlü, Beyoğlu’nda bir kafe-restoran işletiyordu. Sosyal medyada aktif olması nedeniyle geniş bir kitle tarafından takip ediliyordu.

Bahadır Ünlü Kaç Yaşında?

1982 doğumlu olan Bahadır Ünlü, 2025 itibarıyla 43 yaşındadır

Bahadır Ünlü Nereli?

Bahadır Ünlü’nün doğum yeriyle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bahadır Ünlü Neden Gözaltına Alındı?

Bahadır Ünlü’nün Beyoğlu'nda işlettiği iş yerinde çalışanını beyzbol sopasıyla darbettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve Ünlü gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, daha önce mühürlendiği ve mührün bozulduğu belirlendi. İş yeri yeniden mühürlenerek kapatıldı.

Olay anına ilişkin kayıtlarda Ünlü’nün çalışanını sopayla darbettiği ve tehdit ettiği anlar görüldü. Şüpheli hakkında “kasten yaralama” suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Bahadır Ünlü’nün bu tür olaylarla ilk kez gündeme gelmediği de biliniyor. 2022’de restoranında müşterisine bıçağın sapıyla vurduğu iddiasıyla yine gözaltına alınmış, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Bahadır Ünlü Ne İş Yapıyor?

Bahadır Ünlü’nün temel mesleği oyunculuk. Reklam filmlerinde, televizyon dizilerinde ve uluslararası projelerde rol aldı.

Son yıllarda ise oyunculuğun yanı sıra Beyoğlu’nda bir kafe-restoran işletmeciliği yapıyordu. Ancak işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mühür bozma nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

Bahadır Ünlü Hangi Dizilerde Oynadı?

Bahadır Ünlü’nün rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

